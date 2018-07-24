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Два напади на людей у Канаді: заходи безпеки безсилі

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Терористичні атаки та загибель від рук зловмисників – поширене явище сучасного світу. Однак, 23 липня у Канаді сталося одразу два напади, у яких нападниками були люди з психічними розладами.

Дедалі частіше трапляються випадки, коли раптово здійснюється атака на людей з боку агресивно налаштованого перехожого, про наміри якого до останнього миті неможливо було здогадатись. Заздалегідь виявити нападника у натовпі – неможливо.

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Один із таких інцидентів трапився у Торонто. Біля торговельного центру в грецькому районі міста чоловік відкрив вогонь по людях. Пролунало понад 20 пострілів, унаслідок яких двоє осіб загинуло, а 13 було поранено. Поліція на місце події прибула оперативно і зловмисника ліквідувала. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець Фейсал Хуссейн. Родичі чоловіка написали листа родинам загиблих зі співчуттями. І повідомили, що Фейсал страждав сильними психічними розладами.

"Це страшна і жахлива ніч. Це ж вулиця, якою ходять цілі сім'ї. І тут з'являється хтось, хто просто починає їх розстрілювати. Багато людей поранені, деякі у лікарні. Все що нам залишається – дивуватися чому так стається", – розповіла представниця Міської ради Торонто Паула Флетчер.


Напад на почесну варту у Оттаві

Пізніше трапився ще один напад. Біля будівлі парламенту Канади в Оттаві правоохоронці затримали чоловіка, який намагався з ножем напасти на почесну варту. Завдяки блискавичній реакції військовиків його вдалося затримати. На щастя, цього разу ніхто не постраждав. Мотиви такого нападу поки не відомі. Зараз чоловік перебуває під вартою.

Керівник оборонного відомства Канади Харджит Саджан розповів, що надзвичайно радий відсутності жертв, і подякував правоохоронцям за належну реакцію. 

Щоб мінімізувати кількість нападів і вберегти людей у деяких європейських країнах середмістям ходять військовики. На вулицях встановлюють дедалі більше камер спостереження, а поліцейські патрулі постійно чергують у людних місцях. На жаль, навіть такі заходи на гарантують відсутність подібних трагедій у майбутньому.

Теги: Канада Кримінальні новини Жертви
Джерело: 24 канал
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