Канада посилила новітньою технікою групу стримування російської агресії

Морська операція НАТО з підтримки безпеки у Центральній та Східній Європі триває на постійній основі з 2014 року. Канадський королівський військово-морський флот активно бере участь у цій операції. Новітній фрегат Ville de Quebec та гелікоптер CH-148 Cyclone відтепер стануть частиною операції.

Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони Канади.

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Фрегат прямуватиме до Європи у складі Другої постійної морської групи НАТО та прибуде у Середземне море. Таким чином Канада підтримає заходи безпеки та стримування у Центральній та Східній Європі.

Бойовий корабель St. John’s, що перебував у Європі півроку, буде відкликано та змінено новішим Ville de Quebec.



CH-148 Cyclone

А от гвинтокрил CH-148 Cyclone буде вперше застосований у реальних умовах.

Тож у Європі і далі триватиме операція REASSURANCE, метою якої є захист європейських країн від можливої агресії Росії.

Нагадаємо, що Росія на окупованій нею території збільшує свою військову присутність, чим погіршує ситуацію у Чорноморському та Азовському регіонах.