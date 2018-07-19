20:01
19 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
25°C 18°C
  • п'ятниця
    24°C 18°C
  • субота
    25°C 19°C
  • неділя
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Царь-двігатєль Росії. Попелюшка по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 18 липня
Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"
Вєсті.UA
21:14, 18 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, 18 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Канада посилила новітньою технікою групу стримування російської агресії

520 Читать новость на русском
Канадський фрегат протистоятиме російській агресії
Канадський фрегат протистоятиме російській агресії / Фото з відкритих джерел

Морська операція НАТО з підтримки безпеки у Центральній та Східній Європі триває на постійній основі з 2014 року. Канадський королівський військово-морський флот активно бере участь у цій операції. Новітній фрегат Ville de Quebec та гелікоптер CH-148 Cyclone відтепер стануть частиною операції.

Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони Канади.

Читайте також: Путін знову пригрозив Україні за зближення з НАТО 

Фрегат прямуватиме до Європи у складі Другої постійної морської групи НАТО та прибуде у Середземне море. Таким чином Канада підтримає заходи безпеки та стримування у Центральній та Східній Європі.

Бойовий корабель St. John’s, що перебував у Європі півроку, буде відкликано та змінено новішим Ville de Quebec.


CH-148 Cyclone

А от гвинтокрил CH-148 Cyclone буде вперше застосований у реальних умовах.

Тож у Європі і далі триватиме операція REASSURANCE, метою якої є захист європейських країн від можливої агресії Росії.

Нагадаємо, що Росія на окупованій нею території збільшує свою військову присутність, чим погіршує ситуацію у Чорноморському та Азовському регіонах.

Теги: Новини Росії Канада НАТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Криваве "хлібне" перемир’я: сумна статистика обстрілів і втрат на Донбасі
сьогодні, 20:01 Криваве "хлібне" перемир’я: сумна статистика обстрілів і втрат на Донбасі
1
Небезпечно для життя: як не перетворити Україну на вигрібну яму ЄС та світу
сьогодні, 19:02 Небезпечно для життя: як не перетворити Україну на вигрібну яму ЄС та світу
Тетяна Бучок 480
Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
сьогодні, 18:00 Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
Дмитро Гнап 1012
В Израиле фактически узаконили апартеид
сьогодні, 17:01 В Израиле фактически узаконили апартеид
Блог Соцмережі 1013
Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
сьогодні, 16:58 Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
Інститут Просвіти 215
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
"Слава Україні!": російський актор Боярський зробив неочікувану заяву щодо скандалу з Відою
 10 липня , 08:32
На Закарпатті п'яний живодер прив'язав коня до машини і волочив його по селу: фото (18+)
 7 червня , 14:29
Оприлюднено нові деталі щодо конфлікту між медуніверситетом і студенткою з Туркменістану
19 лютого , 21:35
У мене є мільйони, елітні годинники, колекції картин, але немає житла: "сумна" історія судді
 5 липня , 21:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук