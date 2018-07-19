Канада посилила новітньою технікою групу стримування російської агресії
Морська операція НАТО з підтримки безпеки у Центральній та Східній Європі триває на постійній основі з 2014 року. Канадський королівський військово-морський флот активно бере участь у цій операції. Новітній фрегат Ville de Quebec та гелікоптер CH-148 Cyclone відтепер стануть частиною операції.
Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони Канади.
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Фрегат прямуватиме до Європи у складі Другої постійної морської групи НАТО та прибуде у Середземне море. Таким чином Канада підтримає заходи безпеки та стримування у Центральній та Східній Європі.
Бойовий корабель St. John’s, що перебував у Європі півроку, буде відкликано та змінено новішим Ville de Quebec.
CH-148 Cyclone
А от гвинтокрил CH-148 Cyclone буде вперше застосований у реальних умовах.
Тож у Європі і далі триватиме операція REASSURANCE, метою якої є захист європейських країн від можливої агресії Росії.
Нагадаємо, що Росія на окупованій нею території збільшує свою військову присутність, чим погіршує ситуацію у Чорноморському та Азовському регіонах.