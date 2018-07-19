Канада усилила новейшей техникой группу сдерживания российской агрессии

Морская операция НАТО по поддержанию безопасности в Центральной и Восточной Европе продолжается на постоянной основе с 2014 года. Канадский королевский военно-морской флот активно участвует в этой операции. Новейший фрегат Ville de Quebec и вертолет CH-148 Cyclone отныне станут частью операции.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Канады.

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Фрегат будет направляться в Европу в составе Второй постоянной морской группы НАТО и прибудет в Средиземное море. Таким образом Канада поддержит меры безопасности и сдерживания в Центральной и Восточной Европе.

Боевой корабль Сент-Джонс, что находился в Европе полгода, будет отозван и изменен более поздней Ville de Quebec.

CH-148 Cyclone

А вот вертолет CH-148 Cyclone будет впервые применен в реальных условиях.

Поэтому в Европе и дальше будет продолжаться операция REASSURANCE, целью которой является защита европейских стран от возможной агрессии России.

Напомним, что Россия на оккупированной ею территории увеличивает свое военное присутствие, чем ухудшает ситуацию в Черноморском и Азовском регионах.