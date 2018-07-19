Путин снова пригрозил Украине за сближение с НАТО

Российская Федерация будет реагировать на агрессивные шаги со стороны НАТО, а тем, кто стремится втянуть Украину и Грузию в состав Альянса, нужно подумать о последствиях такой политики.

Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании послов и постоянных представителей России, передает "РИА Новости".

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На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать пропорционально. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту Альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики,

– отметил Путин.

Кроме того, он отметил, что развертывание альянсом новых военных баз у границ России не способствует восстановлению доверительных отношений.



"Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в развертывании у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО сейчас и происходит", – добавил глава Кремля.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Россия отреагирует "крайне негативно", если Украина или Грузия вступит в НАТО, ведь это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности.