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Путін знову пригрозив Україні за зближення з НАТО

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Путін відзначився новою заявою через зближення України і НАТО
Путін відзначився новою заявою через зближення України і НАТО / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація буде реагувати на агресивні кроки з боку НАТО, а тим, хто прагне втягнути Україну і Грузію до складу Альянсу, потрібно подумати про наслідки такої політики.

Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін на нараді послів і постійних представників Росії, передає "РИА Новости".

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На подібні агресивні кроки, які становлять пряму загрозу Росії, будемо реагувати пропорційно. Нашим колегам, які грають на загострення, прагнуть включити в тому числі, скажімо, Україну або Грузію у військову орбіту Альянсу, слід було б подумати про можливі наслідки такої безвідповідальної політики,
– наголосив Путін.

Окрім того, він зазначив, що розгортання альянсом нових військових баз біля кордонів Росії не сприяє відновленню довірчих відносин.

"Ключ до забезпечення безпеки і стабільності в Європі саме в тому, щоб розширювати співпрацю і відновлювати довіру, а не в розгортанні біля російських кордонів нових баз і військової інфраструктури НАТО, що зараз і відбувається", – додав глава Кремля.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив, що Росія відреагує "вкрай негативно", якщо Україна або Грузія вступить в НАТО, адже це пряма і безпосередня загроза для національної безпеки.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Україна – Росія Новини Грузії НАТО Європа Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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