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"Росія не має жодного права": у НАТО жорстко відреагували на заяви Путіна

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Столтенберг прокоментував слова Путіна про загрозу вступу Грузії у НАТО
Столтенберг прокоментував слова Путіна про загрозу вступу Грузії у НАТО / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація не має права приймати рішення від імені своїх держав-сусідів, а долю майбутнього членства Грузії в НАТО будуть вирішувати лише 29 країн-союзниць альянсу та сама Грузія.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг на зустрічі в штаб-квартирі НАТО із новопризначеним прем’єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе.

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Зауважимо, напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія відреагує "вкрай негативно", якщо Україна або Грузія вступить в НАТО, адже це є "прямою і безпосередньою загрозою для національної безпеки" країни.

Росія не має жодного права ухвалювати рішення щодо того, що мають робити її сусіди. Грузія, як суверенна й незалежна країна має право вибору свого власного шляху, включно з тим, до яких безпекових установ вона хоче вступати й підтримувати. Неприйнятно казати сусідам, що їм робити, а що – ні,
– наголосив Столтенберг.

За його словами, Грузія сама повинна визначитися зі вступом до організації, а думка Росії не має мати якогось значення.

"Так відновлюється стара уява про сфери інтересів, коли великі держави були здатні вирішувати, що робити, а що ні меншим сусідам. Думка, що те, що хочуть вирішувати грузини демократичним шляхом, може бути загрозою чи провокацією для Росії – цілком помилкова. І тільки 29 країн НАТО і сама Грузія, як країна-кандидат ухвалюють рішення, коли вона приєднається до Альянсу", – сказав генсек НАТО.

Водночас, грузинський прем’єр-міністр Мамука Бахтадзе зі свого боку зауважив, що набуття членства у НАТО зробить весь регіон безпечнішим.

"Членство в НАТО не націлене проти когось, а служить тому, аби зробити регіон більш сильним, передбачуваним та безпечним", – заявив Бахтадзе.

Теги: Володимир Путін Новини політики Новини Грузії НАТО Єнс Столтенберг Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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