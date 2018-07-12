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Нікому, зокрема і Росії, не вдасться заблокувати вступ України до НАТО, – Порошенко

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Президент України Петро Порошенко
Президент України Петро Порошенко / Українська правда

У четвер, 12 липня, в Брюсселі на саміті НАТО Президент України Петро Порошенко заявив, що Євроатлантичній інтеграції України не зможе перешкодити жодна держава у світі, зокрема і Російська Федерація.

Про це повідомило інформаційне агентство "Інтерфакс".

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Як підтверджують підсумки цього саміту, "двері НАТО для України відчинені. Нам треба робити реформи, робити взаємосумісність, переводити під стандарти НАТО сектор оборони і безпеки. Я вважаю, що ми просунулися доволі ефективно і досить далеко", – прокоментував Петро Порошенко. 

"Хочу наголосити, що нікому, зокрема і Російській Федерації, не вдасться заблокувати вступ України до НАТО. Це суверенне право українського народу, і я як президент це суверенне право захищатиму,
– зазначив Президент України.

"Моя мета як президента України та як Верховного головнокомандувача Збройних сил – щоб Україна мала перспективу членства, що було підтверджено на саміті, що і було зроблено" – додав Петро Порошенко.

Щоправда, як наголосив Президент  України, жодних дат він не називатиме.

Нагадаємо, під час прес-конференції у Брюсселі за підсумками саміту НАТО Петро Порошенко заявив, що країни НАТО й надалі підтримуватимуть Україну. За його словами, фактично в кожному виступі впродовж двох днів саміту звучали слова підтримки Україні.

Теги: Новини України Новини політики НАТО Петро Порошенко
Джерело: 24 канал
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