"Россия не имеет никакого права": в НАТО жестко отреагировали на заявления Путина

Российская Федерация не имеет права принимать решения от имени своих государств-соседей, а судьбу будущего членства Грузии в НАТО будут решать лишь 29 стран-союзниц альянса и сама Грузия.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на встрече в штаб-квартире НАТО с новым премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

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Заметим, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отреагирует "крайне негативно", если Украина или Грузия вступит в НАТО, ведь это является "прямой и непосредственной угрозой для национальной безопасности" страны.

Россия не имеет никакого права принимать решение о том, что должны делать ее соседи. Грузия, как суверенная и независимая страна имеет право выбора своего собственного пути, включая и то, в какие безопасностным учреждениям она хочет вступать и поддерживать. Неприемлемо говорить соседям, что им делать, а что – нет,

– отметил Столтенберг.

По его словам, Грузия сама должна определиться со вступлением в организации, а мнение России не должно иметь какого-то значения.



"Так восстанавливается старое представление о сфере интересов, когда великие державы были способны решать, что делать, а что нет меньшим соседям. Мнение, что то, что хотят решать грузины демократическим путем, может быть угрозой или провокацией для России – вполне ошибочно. И только 29 стран НАТО и сама Грузия, как страна-кандидат принимают решение, когда она присоединится к Альянсу", – сказал генсек НАТО.



В то же время, грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе со своей стороны отметил, что обретение членства в НАТО сделает весь регион более безопасным.



"Членство в НАТО не нацелено против кого-то, а служит тому, чтобы сделать регион более сильным, предсказуемым и безопасным", – заявил Бахтадзе.