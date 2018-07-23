Невідомий почав розстрілювати людей у Торонто: багато загиблих, в тому числі дитина

Щонайменше 9 людей загинули, в тому числі й дитина, внаслідок стрілянини, яку розпочав невідомий у канадському Торонто.

Як повідомляє Sky News, стрілянина сталася у районі Гріктаун і могла охопити кілька кварталів.

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Зазначається, що дев’ять осіб було доправлено до лікарень. Крім того, багатьом – точна кількість є невідомою – медики надали допомогу на місці.

За словами свідків, стрілянину розпочав чоловік у чорному. Очевидці кажуть, що він здійснив близько 20 пострілів.

У поліції переконують, що стрілець вже є мертвим. За інформацією місцевих ЗМІ, він вистрілив кілька разів у бік поліції, а потім застрелився сам.

Нагадаємо, нещодавно у місті Брамптон, що в провінції Онтаріо, 20-річна дівчина напала з ножем на людей під час поїздки в автобусі, внаслідок чого постраждали четверо осіб.