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      Два самолета ВМС США столкнулись у берегов Японии

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      У берегов Японии столкнулись два военных самолета
      У берегов Японии столкнулись два военных самолета / US Marine Corps

      Истребитель и воздушный заправщик ВМС США столкнулись у берегов Японии – бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130.

      Об этом сообщило издание USNINews.

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      Самолеты потерпели крушение во время дозаправки. Они взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и проводили учебный полет.

      В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

      авіація, США, винищувач
      Бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet

      По неофициальным данным, на борту находились целом семь человек.

      авіація, США, дозаправник
      Военно-транспортный самолет-заправщик​ C/KC-130

      Телеканал ABC News сообщил, что сейчас одного американского военнослужащего спасли после столкновения самолетов.

      Теги: Аварии и ДТП Новости США авиация
      Источник: 24 Канал
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