Два самолета ВМС США столкнулись у берегов Японии

Истребитель и воздушный заправщик ВМС США столкнулись у берегов Японии – бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130.

Об этом сообщило издание USNINews.

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Самолеты потерпели крушение во время дозаправки. Они взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и проводили учебный полет.

В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.



Бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet

По неофициальным данным, на борту находились целом семь человек.



Военно-транспортный самолет-заправщик​ C/KC-130

Телеканал ABC News сообщил, что сейчас одного американского военнослужащего спасли после столкновения самолетов.