Два самолета ВМС США столкнулись у берегов Японии
Истребитель и воздушный заправщик ВМС США столкнулись у берегов Японии – бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130.
Об этом сообщило издание USNINews.
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Самолеты потерпели крушение во время дозаправки. Они взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и проводили учебный полет.
В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.
Бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet
По неофициальным данным, на борту находились целом семь человек.
Военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130
Телеканал ABC News сообщил, что сейчас одного американского военнослужащего спасли после столкновения самолетов.
Источник: 24 Канал
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