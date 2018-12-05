Два літаки військово-морських сил США зіткнулися біля берегів Японії

Винищувач та повітряний заправник ВМС США зіткнулися біля берегів Японії – бомбардувальник McDonnell Douglas F/A-18 Hornet та військово-транспортний літак-заправник C/KC-130.

Про це повідомило видання USNINews.

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Літаки зазнали аварії під час дозаправлення. Вони злетіли з бази морської піхоти США Івакуні і проводили навчальний політ.

Наразі ведеться пошуково-рятувальна операція.



Бомбардувальник McDonnell Douglas F/A-18 Hornet

За неофіційними даними, на борту перебували загалом семеро людей.



Військово-транспортний літак-заправник C/KC-130

Телеканал ABC News повідомило, що наразі одного американського військовослужбовця врятували після зіткнення літаків.