Два літаки військово-морських сил США зіткнулися біля берегів Японії
Винищувач та повітряний заправник ВМС США зіткнулися біля берегів Японії – бомбардувальник McDonnell Douglas F/A-18 Hornet та військово-транспортний літак-заправник C/KC-130.
Про це повідомило видання USNINews.
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Літаки зазнали аварії під час дозаправлення. Вони злетіли з бази морської піхоти США Івакуні і проводили навчальний політ.
Наразі ведеться пошуково-рятувальна операція.
Бомбардувальник McDonnell Douglas F/A-18 Hornet
За неофіційними даними, на борту перебували загалом семеро людей.
Військово-транспортний літак-заправник C/KC-130
Телеканал ABC News повідомило, що наразі одного американського військовослужбовця врятували після зіткнення літаків.
Джерело: 24 Канал
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