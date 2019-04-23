Два сценария развития рынка строительства после выборов: эксперт описала угрозы

Какие изменения могут ждать рынок недвижимости Украины после президентских выборов и к каким угрозам стоит быть готовыми?

Об этом Недвижимость 24 расспросила у специалистов отрасли.

Главный эксперт онлайн-издания о новостройках "3m2" Виктория Берещак отмечает, на первых порах и покупателю, и бизнесу нужно будет привыкнуть к тому, что государство возглавил совершенно новый человек, о котором ничего не известно как о политике.

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Украинцы не знают, чего ждать от Зеленского-президента и от его команды до сих пор не звучало четких месседжей по чисто экономическим вопросам, в частности о развитии сектора строительства.

Сценарии развития рынка строительства?

Эксперт описывает два возможных сценария развития рынка:

Первый – паника, может возникнуть прежде всего в деловых кругах и такое настроение повлияет и на покупателя.

При развитии такого сценария вероятно и немотивированно могут существенно вырасти цены на жилье – от 3-5%.

Правда, такой сценарий развития событий Виктория Берещак называет сугубо теоретическим, ведь практика последних лет показывает, что украинский бизнес за последние годы научился сдерживать эмоции и подходить к делу с "холодным умом".



После выборов цены на недвижимость могут существенно возрасти

Недвижимость 24 уже писала, как в Украине подорожало строительство с начала года.

Второй сценарий, по словам специалиста, более вероятный. Он состоит в том, что и покупатель, и застройщик займут выжидательную позицию, пока пройдет учредительный период нового президента.

По прогнозам специалиста, не стоит ожидать каких-то радикальных изменений, которые могут повредить как потенциальному покупателю, так и строительным компаниям.

Бизнес не заинтересован в панике и не станет будоражить рынок,

– подытожила эксперт.

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21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов, по итогам которого уверенную победу одержал шоумен Владимир Зеленский. Согласно официальным результатам, за него проголосовало более 73% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко свои голоса отдали чуть менее 25% украинцев.