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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      Два сценария развития рынка строительства после выборов: эксперт описала угрозы

      76 Читати новину українською
      Как результаты выборов повлияют на рынок недвижимости Украины
      Как результаты выборов повлияют на рынок недвижимости Украины / Коллаж 24 канала

      Какие изменения могут ждать рынок недвижимости Украины после президентских выборов и к каким угрозам стоит быть готовыми?

      Об этом Недвижимость 24 расспросила у специалистов отрасли.

      Главный эксперт онлайн-издания о новостройках "3m2" Виктория Берещак отмечает, на первых порах и покупателю, и бизнесу нужно будет привыкнуть к тому, что государство возглавил совершенно новый человек, о котором ничего не известно как о политике.

      Читайте также: Зе Президент: как победа Зеленского повлияет на экономику Украины

      Украинцы не знают, чего ждать от Зеленского-президента и от его команды до сих пор не звучало четких месседжей по чисто экономическим вопросам, в частности о развитии сектора строительства.

      Сценарии развития рынка строительства?

      Эксперт описывает два возможных сценария развития рынка:

      Первый – паника, может возникнуть прежде всего в деловых кругах и такое настроение повлияет и на покупателя.

      При развитии такого сценария вероятно и немотивированно могут существенно вырасти цены на жилье – от 3-5%.

      Правда, такой сценарий развития событий Виктория Берещак называет сугубо теоретическим, ведь практика последних лет показывает, что украинский бизнес за последние годы научился сдерживать эмоции и подходить к делу с "холодным умом".

      вибори ринок нерухомості будівництво ціни на квартири
      После выборов цены на недвижимость могут существенно возрасти

      Недвижимость 24 уже писала, как в Украине подорожало строительство с начала года.

      Второй сценарий, по словам специалиста, более вероятный. Он состоит в том, что и покупатель, и застройщик займут выжидательную позицию, пока пройдет учредительный период нового президента.

      По прогнозам специалиста, не стоит ожидать каких-то радикальных изменений, которые могут повредить как потенциальному покупателю, так и строительным компаниям.

      Бизнес не заинтересован в панике и не станет будоражить рынок,
      – подытожила эксперт.

      Читайте больше: Зеленский победил: Чего ждать на рынке недвижимости после выборов?

      21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов, по итогам которого уверенную победу одержал шоумен Владимир Зеленский. Согласно официальным результатам, за него проголосовало более 73% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко свои голоса отдали чуть менее 25% украинцев.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Покупка недвижимости Строительство Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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