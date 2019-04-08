В Украине подорожало строительство: как это повлияет на цены на жилье

С начала 2019 года строительно-монтажные работы в Украине существенно выросли в цене.

По данным Госстата, за январь-февраль 2019 года цены на строительные работы выросли на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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Больше всего подорожали строительно-монтажные работы в сфере строительства транспортных сооружений – на 20,7%.

Вместе с тем меньше всего выросли в цене строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений – на 10,3%.

Стоимость строительства в феврале 2019 года по сравнению с январем несколько снизилась.



Цены на строительно-монтажные работы в Украине выросли с начала года

Госстат приводит цифры без учета аннексированного Крыма и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Как рост цена на строительство скажется на ценах на квартиры?

В комментарии 24 каналу архитектор Тарас Годованец объяснил, как скажется повышение цен на строительство на ценах на квадратные метры.

Специалист выделяет три основных фактора, которые влияют на стоимость жилья в новостройках:

повышение стоимости строительных материалов – в 2018 они выросли в среднем на 15-35%; стоимость рабочей силы – в прошлом году она выросла примерно на 20-25%; по данным Госстата, среднегодовая инфляция в 2018 снизилась до 10,9% по сравнению с 14,4% в 2017-м.

Жилищное строительство в Украине 2018: смотрите инфографику



Жилищное строительство в Украине 2018: инфографика