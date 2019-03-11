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      Новые санитарные правила застройки населенных пунктов: что изменилось

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      Обновленные санитарные правила застройки населенных пунктов
      Обновленные санитарные правила застройки населенных пунктов

      В Украине вступили в силу изменения, внесенные в Государственные санитарные нормы, касающихся правил планирования и застройки населенных пунктов.

      Что такое Государственные санитарные правила планирования и застройки населенных пунктов?
      Они включают основные гигиенические требования к планировке и застройке новых и существующих городских и сельских поселений Украины, их санитарного упорядочения и оздоровления.

      Изменения, утвержденные приказом Минздрава от 18 мая 2018 года , вступили в силу 7 марта 2019 года, пишет "ЮрЛига".

      Читайте также: Небоскребы позволят строить по всей Украине: в отдельных областях это еще запрещено

      Какие изменения внесены?

      Обновленные санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений должны быть не менее 500 метров.

      Изменения также устанавливают, что территория санитарно-защитной зоны не должна рассматриваться как резерв нового строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов и расширенной территории.

      Новые правила запрещают строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и реставрацию объектов за счет территориальных парков, водных акваторий и др.

      В зону санитарной охраны моря входит прибрежная защитная полоса вдоль морей, морских заливов и лиманов. Эта территория может использоваться только для строительства военных и других оборонных объектов, объектов "зеленой энергетики", также здесь можно строить санатории, детские оздоровительные лагеря и другие лечебно-оздоровительные учреждения.

      via GIPHY

      Ранее Недвижимость 24 писала о том, какие новые государственные строительные нормы (ГСН) вступили в силу в Украине и как они коснутся украинцев.

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      Теги: Гигиена Законодательство Строительство Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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