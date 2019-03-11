Нові санітарні правила забудови населених пунктів: що змінилось

В Україні набули чинності зміни, внесені до Державних санітарних норм, які стосуються правил планування і забудови населених пунктів.

Що таке Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів?Вони включають основні гігієнічні вимоги до планування і забудови нових та існуючих міських і сільських поселень України, їхнього санітарного упорядкування та оздоровлення.

Зміни, затверджені наказом МОЗУ від 18 травня 2018 року, набули чинності 7 березня 2019 року, пише "ЮрЛіга".

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Які зміни внесені?

Оновлені санітарно-захисні зони каналізаційних очисних споруд повинні бути не менше 500 метрів.

Зміни також встановлюють, що територія санітарно-захисної зони не повинна розглядатися як резерв нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів і розширеної території.

Нові правила забороняють будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та реставрацію об'єктів за рахунок територіальних парків, водних акваторій тощо.

У зону санітарної охорони моря входить прибережна захисна смуга вздовж морів, морських заток та лиманів. Ця територія може використовуватися лише для будівництва військових та інших оборонних об'єктів, об'єктів "зеленої енергетики", також тут можна зводити санаторії, дитячі оздоровчі табори чи інші лікувально-оздоровчі заклади.

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