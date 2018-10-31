Два украинских защитника ранены в результате провокаций оккупантов на Донбассе

В результате боевых действий на Донбассе в среду, 31 октября, два украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в вечернем сведения штаба Операции Объединенных сил 31 октября.

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С начала суток оккупанты 13 раз открывали огонь по позициям украинских военных в Донбассе – один раз было применено запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Наибольшая активность оккупантов наблюдалась возле Водяного на Приазовье и Золотого, на Луганщине.

Как отчитываются в штабе, из станковых противотанковых гранатометов, оккупанты обстреляли наши оборонительные позиции возл Новоселовки Второй.

Украинские военные были вынуждены открывать огонь.

К сожалению, в результате боевых действий два украинских защитника получили ранения.

31 октября в ОБСЕ сообщили, что оккупанты сократили расстояние по направлению к позициям украинских военных в районе Горловки.