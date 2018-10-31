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      Два украинских защитника ранены в результате провокаций оккупантов на Донбассе

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      Два украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе 31 октября
      Два украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе 31 октября / 24 Канал

      В результате боевых действий на Донбассе в среду, 31 октября, два украинских военнослужащих получили ранения.

      Об этом говорится в вечернем сведения штаба Операции Объединенных сил 31 октября.

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      С начала суток оккупанты 13 раз открывали огонь по позициям украинских военных в Донбассе – один раз было применено запрещенное минскими договоренностями вооружение.

      Наибольшая активность оккупантов наблюдалась возле Водяного на Приазовье и Золотого, на Луганщине.

      Как отчитываются в штабе, из станковых противотанковых гранатометов, оккупанты обстреляли наши оборонительные позиции возл Новоселовки Второй.

      Украинские военные были вынуждены открывать огонь.

      К сожалению, в результате боевых действий два украинских защитника получили ранения.

      31 октября в ОБСЕ сообщили, что оккупанты сократили расстояние по направлению к позициям украинских военных в районе Горловки.

      Теги: Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины АТО война
      Источник: 24 Канал
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