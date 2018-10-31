Двоє українських захисників поранені внаслідок провокацій окупантів на Донбасі

Внаслідок бойових дій на Донбасі у середу, 31 жовтня, двоє українських військових зазнали поранені.

Про це йдеться у вечірньому зведення штабу Операції Об'єднаних сил 31 жовтня.

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Від початку доби окупанти 13 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі – один раз було застосоване заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Найбільша активність окупантів спостерігалась біля Водяного на Приазов'ї та Золотого, що на Луганщині.

Як звітують у штабі, зі станкових протитанкових гранатометів, окупанти обстріляли наші оборонні позиції біля Новоселівки Другої.

Українські військові були змушені відкривати вогонь у відповідь.

На жаль, внаслідок бойових дій двоє українських захисників зазнали поранень.

31 жовтня в ОБСЄ повідомили, що окупанти скоротили відстань до напрямку позицій українських військових у районі Горлівки.