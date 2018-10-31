Між українськими військовими та бойовиками скоротилась відстань у районі Горлівки

Відстань між українськими військовими та проросійськими бойовиками в районі окупованої Горлівки на Донеччині скоротилося на 1 кілометр. Просування вперед зафіксовано зі сходу.

Про це 31 жовтня на брифінгу розповів перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Минулого тижня ми побачили ознаки просування вперед у ще двох місцях. Наші безпілотні літальні апарати дальнього радіусу дії виявили біля Ставків і Горлівки нові системи траншей, які тягнутися далі на захід, скорочуючи відстань між позиціями сторін, яка в одному місці скоротилася майже на 1 кілометр", – розповів Хуг.

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Ці останні просування подібні до тих, які відбувалися в Жолобку, Водяному та Південному раніше в цьому році. І зовсім нещодавно – в Золотому,

– додав він.

За словами заступник голови місії ОБСЄ в Україні, минулого тижня СММ зафіксувала 26 одиниць великокаліберного озброєння у місцях, звідки сторони зобов'язалися відвести таку зброю.