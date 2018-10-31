Между украинскими военными и боевиками сократилось расстояние в районе Горловки

Расстояние между украинскими военными и пророссийскими боевиками в районе оккупированной Горловки Донецкой области сократилось на 1 километр. Продвижение вперед зафиксировано с востока.

Об этом 31 октября на брифинге рассказал первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает "Интерфакс-Украина".

"На прошлой неделе мы увидели признаки продвижения вперед в еще двух местах. Наши беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия обнаружили у Прудов и Горловки новые системы траншей, которые тянутся дальше на запад, сокращая расстояние между позициями сторон, которое в одном месте сократилась почти на 1 километр", – рассказал Хуг.

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Эти последние продвижения подобные тем, которые происходили в Жолобке, Водяное и Южном ранее в этом году. И совсем недавно – в Золотом,

– добавил он.

По словам заместителя главы миссии ОБСЕ в Украине, на прошлой неделе СММ зафиксировала 26 единиц крупнокалиберного вооружения в местах, откуда стороны обязались отвести такое оружие.