"Мы не отдадим ни сантиметра своей земли": украинские военные не уступают врагу

Ситуация на фронте остается напряженной: двое раненых и 21 обстрел за сутки, боевики используют запрещенное Минском вооружение. В частности, били из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Идя на позиции военных и журналистов просят выключать GPS на телефонах.

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"Заканчивается 2018-й год, технологии развиваются. Даже на нашей войне на востоке все не ограничивается биноклями или старыми средствами наблюдения. Через привязку по всем этим геоданным противник может вычислить позиции и нахождение военных", – отметил военнослужащий ВСУ Угрюмый.

С такими данными стрелять намного легче, да и без них враг не молчит. Только вчера у военных над головой разорвался выстрел РПГ. По этим позициям тяжелое вооружение уже некоторое время не работает, но по соседям бьют регулярно.

Уже уходя с позиций журналисты встретили Стаса, военного, который действительно воюет за свой дом, ведь он из оккупированной части Донетчины. Не без волнений, но хочет передать поздравления и оккупантам, и мирным жителям оккупированной территории.

Пламенный привет россиянам - мы не отдадим ни сантиметра нашей земли. Также хотелось бы передать привет людям, которые находятся по ту сторону на Донбассе, на оккупированной части, – мы освободим территории, все будет хорошо,

– ответил военнослужащий ВСУ Стас.

А пока война за освобождение Украины продолжается.

К слову, экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Владимир Путин вовсю пытается превратить войну в Украину в "замороженный конфликт". Это позволит ему дольше контролировать захваченные территории вплоть до границ с Россией.