Какова главная цель Путина в Украине: Олланд озвучил намерения Москвы

Глава Кремля Владимир Путин вовсю пытается превратить войну в Украину в "замороженный конфликт". Это позволит ему дольше контролировать захваченные территории вплоть до границ с Россией.

Об этом заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд, пишет "Радио Свобода".

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Так, бывший французский лидер выступил на конференции в университете города Монс, что в Бельгии. Во время разговора Олланд отметил, что Путин хочет, чтобы все созданные им конфликты перешли в стадию "замороженных" – в Грузии, Молдове и Украине.

Его цель – не допустить того, чтобы украинская власть имела контроль над своей территорией, вплоть до границ с Россией, включая Крым,

– пояснил он.

Олланд также считает, что "частичная вина и самой Украины" есть в том, что "борьба с коррупцией длится так долго, а также в нереализации Минских соглашений".

Экс-президент Франции также отметил, что диалог является свидетельством результативности нормандского формата.

"Я провел много часов в телефонных разговорах с Меркель, Путиным и Порошенко. Я не знаю точно, что эти консультации дали, но думаю, что они дали по крайней мере одну вещь: велся диалог. А когда идет разговор, прекращаются убийства одних другими", – сказал бывший лидер Франции.

По его словам, необходимость прекарщения огня и отвода тяжелого вооружения возникла во время наступления пророссийских боевиков на Донбассе.

Наконец, активная фаза войны была остановлена, но это не означает, что после Минска были прекращена гибель военных,

– указал Олланд.

К слову, Президент Украины Петр Порошенко 11 ноября посетит французскую столицу. Там он примет участие в праздновании столетия окончания Первой Мировой войны, на которое его пригласил действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Добавим, что в Париже 11 ноября также состоится встреча Трампа с Путиным. Ее согласовали во время визита советника американского президента Джона Болтона в Москву.

Что такое "минские соглашения"?

"Минский протокол" или "Минское трехстороннее соглашение", "Минское перемирие", "Минск-1" – соглашение о перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения принимали участие представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Действие перемирия началось в 18: 00 пятого сентября. Подписи Захарченко и Плотницкого под протоколом стоят как автографы частных лиц. Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевикам территориями двух областей "особый статус" в составе Украины.