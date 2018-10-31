Яка головна мета Путіна в Україні: Олланд озвучив наміри Москви

Очільник Кремля Володимир Путін щосили намагається перетворити війну в Україні на "заморожений конфлікт". Це дозволить йому довше контролювати захоплені території аж до кордонів із Росією.

Про це заявив екс-президент Франції Франсуа Олланд, пише "Радіо Свобода".

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Так, колишній французький лідер виступив на конференції в університеті міста Монс, що у Бельгії. Під час розмови Олланд зазначив, що Путін хоче, аби всі створені ним конфлікти перейшли у стадію "заморожених" – у Грузії, Молдові та Україні.

Його мета – не допустити того, щоб українська влада мала контроль над своєю територією, аж до кордонів з Росією, включно із Кримом,

– пояснив він.

Олланд також вважає, що "часткова вина й самої України" є в тому, що "боротьба з корупцією триває так довго, а також у нереалізації мінських угод".

Екс-президент Франції також зауважив, що діалог є свідченням результативності нормандського формату.

"Я провів багато годин у телефонних розмовах із Меркель, Путіним і Порошенком. Я не знаю достеменно, що ці консультації дали, але думаю, що вони дали принаймні одну річ: вівся діалог. А коли йде розмова, припиняються вбивства одних одними", – сказав колишній лідер Франції.

За його словами, необхідність пиринення вогню та відведення важкого озброєння виникла під час наступу проросійських бойовикі на Донбасі.

Врешті, активна фаза війни була зупинена, але це не означає, що після Мінська були припинені загибелі військових,

– вказав Олланд.

До слова, Президент України Петро Порошенко 11 листопада відвідає французьку столицю. Там він візьме участь у святкуванні сторіччя закінчення Першої Світової війни, на яке його запросив чинний президент Франції Еммануель Макрон. Додамо, що у Парижі 11 листопада також відбудеться зустріч Трампа з Путіним. Її узгодили під час візиту радника американського президента Джона Болтона до Москви.

Що таке "мінські угоди"?"Мінський протокол" або "Мінська тристороння угода", "Мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Дія перемир'я розпочалась о 18:00 п'ятого вересня. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.