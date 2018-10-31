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      "Ми не віддамо ні сантиметра своєї землі": українські військові не поступаються ворогу

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      Ситуація на фронті залишається напруженою: двоє поранених і 21 обстріл за добу, бойовики використовують заборонене Мінськом озброєння. Зокрема, гатили із озброєння бойової машини піхоти, гранатометів і великокаліберних кулеметів.

      Йдучи на позиції військових та журналістів просять вимикати GPS на телефонах.

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      "Закінчується 2018-й рік, технології розвиваються. Навіть на нашій війні на сході все не обмежується біноклями чи старими засобами спостереження. Через прив'язку по всіх цих геоданих противник може вичислити позиції і перебування військових", – зазначив військовослужбовець ЗСУ Угрюмий.

      Із такими даними стріляти набагато легше, та й без них ворог не мовчить. Лише вчора у військових над головою розірвався постріл РПГ. По цих позиціях важке озброєння вже певний час не працює, але по сусідах б'ють регулярно.

      Вже йдучи з позицій журналісти зустріли Стаса, військового, який і справді воює за свій дім, адже він з окупованої частини Донеччини. Не без хвилювань, але хоче передати вітання і окупантам, і мирним жителям окупованої території.

      Полум’яний привіт росіянам – ми не віддамо ні сантимерту нашої землі. Також хотілося б передати вітання людям, які перебувають по тій стороні на Донбасі, на окупованій частині, – ми звільнимо території, все буде добре,
      – відповів військовослужбовець ЗСУ Стас.

      А поки війна за звільнення України триває.

      До слова, екс-президент Франції Франсуа Олланд заявив, що Володимир Путін щосили намагається перетворити війну в Україні на "заморожений конфлікт". Це дозволить йому довше контролювати захоплені території аж до кордонів із Росією.

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Україна – Росія Збройні Сили України
      Джерело: 24 канал
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