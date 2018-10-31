Статус учасника бойових дій в Україні заборонили надавати працівникам ЗСУ та МВС

Уряд України виключив невійськових працівників Збройних сил України та Міністерства внутрішніх справ з категорії осіб, яким надається статус учасника бойових дій. Відповідні зміни були внесені у Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на відповідні документи.

Зокрема, внесені зміни виключають невійськових працівників ЗСУ, МВС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів з категорії осіб, яким надається статус учасника бойових дій.

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Постанова поширюється також на невійськових працівників Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту і так далі.



Постанова Кабміну