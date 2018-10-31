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      Статус участника боевых действий в Украине запретили предоставлять работникам ВСУ и МВД

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      Статус УБД в Украине запретили предоставлять невоенным сотрудникам ВСУ и МВД
      Статус УБД в Украине запретили предоставлять невоенным сотрудникам ВСУ и МВД / Фото из открытых источников

      Правительство Украины исключило невоенных работников Вооруженных сил Украины и Министерства внутренних дел из категории лиц, которым предоставляется статус участника боевых действий. Соответствующие изменения были внесены в Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий.

      Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на соответствующие документы.

      В частности, внесенные изменения исключают невоенных работников ВСУ, МВД, других образованных соответственно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов из категории лиц, которым предоставляется статус участника боевых действий.

      Читайте также: Как получить статус участника боевых действий

      Постановление распространяется также на невоенных работников Национальной гвардии, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта и так далее.

      Постанова Кабмін статус УБД
      Постановление Кабмина

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Госпогранслужба СБУ Нацгвардія Министерство внутренних дел Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 Канал
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