Статус участника боевых действий в Украине запретили предоставлять работникам ВСУ и МВД
Правительство Украины исключило невоенных работников Вооруженных сил Украины и Министерства внутренних дел из категории лиц, которым предоставляется статус участника боевых действий. Соответствующие изменения были внесены в Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на соответствующие документы.
В частности, внесенные изменения исключают невоенных работников ВСУ, МВД, других образованных соответственно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов из категории лиц, которым предоставляется статус участника боевых действий.
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Постановление распространяется также на невоенных работников Национальной гвардии, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта и так далее.
Постановление Кабмина