Статус участника боевых действий в Украине запретили предоставлять работникам ВСУ и МВД

Статус УБД в Украине запретили предоставлять невоенным сотрудникам ВСУ и МВД / Фото из открытых источников

Правительство Украины исключило невоенных работников Вооруженных сил Украины и Министерства внутренних дел из категории лиц, которым предоставляется статус участника боевых действий. Соответствующие изменения были внесены в Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий.