Два велосипедиста погибли в ДТП на Хмельнитчине

21 ноября в Хмельницкой области водитель микроавтобуса насмерть сбил мужчину и женщину. Они ехали на велосипедах в попутном с машиной направлении.

34-летний мужчина на микроавтобусе Volkswagen T4 двигался по дороге в селе Ладыги. Не справившись с управлением, он сбил двух велосипедистов. Как сообщают в полиции Хмельнитчины, от полученных травм 48-летний мужчина и 55-летняя женщина погибли на месте. Смотрите: На Львовщине авто врезалось в группу, которая оформляла ДТП: погиб свидетель Проходить алкотест водитель-виновник отказался. Полиция открыла уголовное дело.