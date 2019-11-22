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      24 Канал Кримінал Новини криміналу і ДТП
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      Два велосипедисти загинули у ДТП на Хмельниччині

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      У Хмельницькій області під колесами авто загинули двоє велосипедистів / hm.npu.gov.ua

      21 листопада у Хмельницькій області водій мікроавтобуса на смерть збив чоловіка і жінку. Вони їхали на велосипедах у попутному із машиною напрямку.

      34-річний чоловік на мікроавтобусі Volkswagen T4 рухався дорогою у селі Ладиги. Не впоравшись із керуванням, він збив двох велосипедистів. Як повідомляють у поліції Хмельниччини, від травм 48-річний чоловік і 55-річна жінка загинули на місці.

      Дивіться: На Львівщині авто врізалося в групу, яка оформляла ДТП: загинув свідок

      Проходити алкотест водій-винуватець відмовився. Поліція відкрила кримінальну справу.

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      сьогодні
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Жертви Аварії та ДТП Кримінал Новини Хмельницького
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