Два велосипедисти загинули у ДТП на Хмельниччині
21 листопада у Хмельницькій області водій мікроавтобуса на смерть збив чоловіка і жінку. Вони їхали на велосипедах у попутному із машиною напрямку.
34-річний чоловік на мікроавтобусі Volkswagen T4 рухався дорогою у селі Ладиги. Не впоравшись із керуванням, він збив двох велосипедистів. Як повідомляють у поліції Хмельниччини, від травм 48-річний чоловік і 55-річна жінка загинули на місці.
Дивіться: На Львівщині авто врізалося в групу, яка оформляла ДТП: загинув свідок
Проходити алкотест водій-винуватець відмовився. Поліція відкрила кримінальну справу.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі