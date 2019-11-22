Два велосипедисти загинули у ДТП на Хмельниччині

21 листопада у Хмельницькій області водій мікроавтобуса на смерть збив чоловіка і жінку. Вони їхали на велосипедах у попутному із машиною напрямку.

34-річний чоловік на мікроавтобусі Volkswagen T4 рухався дорогою у селі Ладиги. Не впоравшись із керуванням, він збив двох велосипедистів. Як повідомляють у поліції Хмельниччини, від травм 48-річний чоловік і 55-річна жінка загинули на місці. Дивіться: На Львівщині авто врізалося в групу, яка оформляла ДТП: загинув свідок Проходити алкотест водій-винуватець відмовився. Поліція відкрила кримінальну справу.