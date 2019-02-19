Два военных самолета разбились в Индии: фото и видео катастрофы

В Индии два самолета Военно-воздушных сил страны потерпели крушение в районе авиабазы Елаханка в городе Бангалор (штат Карнатака). В результате аварии погиб один пилот.

Еще двум пилотам удалось спастись.

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Один из пилотов имеет переломы на обеих ногах и был переведен в операционный зал, другого еще осматривают. Тело третьего пилота будет передано семье.

На опубликованном видео после аварии видно, как над местом крушения поднимается столб дыма.

По свидетельствам очевидцев, причиной аварии двух самолетов стало лобовое столкновение в воздухе. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.



Двое пилотов катапультировались

Инцидент произошел во время подготовки к крупнейшему авиационному шоу AeroIndia-2019, который пройдет с 20 по 24 февраля. Мероприятие длится пять дней, в нем планируется привлечь около 500 индийских и иностранных авиационных фирм и оборонных подрядчиков.