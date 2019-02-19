15:32
19 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мольба к Путину. Универсиада с елками в России
      Вєсті Кремля
      20:20, 18 февраля
      Вести.UA: Почему Каплин позаимствовал предвыборную программу Гитлера. Ораторские таланты Кличко
      Вєсті.UA
      19:17, 18 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Два военных самолета разбились в Индии: фото и видео катастрофы

      125 Читати новину українською
      Два военных самолета разбились в Индии
      Два военных самолета разбились в Индии / standard.co.uk

      В Индии два самолета Военно-воздушных сил страны потерпели крушение в районе авиабазы Елаханка в городе Бангалор (штат Карнатака). В результате аварии погиб один пилот.

      Еще двум пилотам удалось спастись.

      Читайте также: В Турции разбился самолет: фото

      Военные самолеты упали во время полета: видео Times of India

      Один из пилотов имеет переломы на обеих ногах и был переведен в операционный зал, другого еще осматривают. Тело третьего пилота будет передано семье.

      На опубликованном видео после аварии видно, как над местом крушения поднимается столб дыма.

      По свидетельствам очевидцев, причиной аварии двух самолетов стало лобовое столкновение в воздухе. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

      Двоє пілотів катапультувалися
      Двое пилотов катапультировались

      Инцидент произошел во время подготовки к крупнейшему авиационному шоу AeroIndia-2019, который пройдет с 20 по 24 февраля. Мероприятие длится пять дней, в нем планируется привлечь около 500 индийских и иностранных авиационных фирм и оборонных подрядчиков.

      blog_ava
      Знаменитый дизайнер Карл Лагерфельд умер
      сегодня
      1011
      Теги: авиация Катастрофа Жертвы Индия
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Умер Карл Лагерфельд: что известно о знаменитом дизайнере бренда Chanel
      сегодня , 14:54 Умер Карл Лагерфельд: что известно о знаменитом дизайнере бренда Chanel
      65
      Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      18 февраля , 14:30 Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      Євгенія Мазур
      Украшения Рене Лалика: как художник совершил революцию в ювелирном мире
      сегодня , 14:05 Украшения Рене Лалика: как художник совершил революцию в ювелирном мире
      Наталія Печерська 43
      Олігархічні монополії: як ринок електроенергії перетворили в базар з рекетирами
      сегодня , 13:30 Олігархічні монополії: як ринок електроенергії перетворили в базар з рекетирами
      Вікторія Войціцька 71
      Оскар-2019: что нужно знать о лучших фильмах кинопремии
      сегодня , 13:00 Оскар-2019: что нужно знать о лучших фильмах кинопремии
      Уляна Корицька 77
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Наводнения на юге Европы: вода сносит автомобили и мебель
       22 февраля 2013 , 17:24
      Великобритания начала подготовку к нападению России
       28 января 2018 , 07:50
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук