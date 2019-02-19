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      Два військових літака розбилися в Індії: фото та відео катастрофи

      348 Читать новость на русском
      Два військові літака розбилися в Індії
      Два військові літака розбилися в Індії / standard.co.uk

      В Індії два літаки військово-повітряних сил країни зазнали катастрофи в районі авіабази Єлаханка в місті Бангалор (штат Карнатака). В результаті аварії загинув один пілот.

      Ще двом пілотам вдалося врятуватися.

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      Один з пілотів має переломи на обох ногах і був переведений в операційний зал, іншого ще оглядають. Тіло третього пілота буде передано сім'ї.

      На опублікованому відео після аварії видно, як над місцем аварії піднімається стовп диму.

      За свідченнями очевидців, причиною аварії двох літаків стало лобове зіткнення в повітрі. Зараз на місці події працюють екстрені служби. 

      Двоє пілотів катапультувалися
      Двоє пілотів катапультувалися

      Інцидент стався під час підготовки до найбільшого авіаційного шоу AeroIndia-2019, який пройде з 20 до 24 лютого. Захід триває п'ять днів, в ньому планується залучити близько 500 індійських і закордонних авіаційних фірм і оборонних підрядників.

      blog_ava
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      Теги: авіація Жертви Катастрофа Індія
      Джерело: 24 канал
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