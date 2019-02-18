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      У Туреччині розбився літак: фото

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      У Туреччині розбився літак
      У Туреччині розбився літак / gidahatti.com

      Сьогодні, 18 лютого, недалеко від міста Маніса в Туреччині розбився літак.

      Падіння літака було помічено місцевими жителями, пише CNN Turk.

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      На місце аварії направлені рятувальники і правоохоронці. У районі падіння літака працюють три пошукові команди.

      туреччина літак
      У Туреччині розбився літак

      Наразі невідомо скільки людей було на борту і чи вдалося комусь врятуватися.

      Нещодавно у Росії в аеропорту Барнаула у момент, коли пасажири заходили в літак "Уральських авіаліній", трап несподівано обвалився. Внаслідок інциденту шестеро пасажирів впали з п'ятиметрової висоти.

      blog_ava
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      Теги: Новини Туреччини авіація Катастрофа
      Джерело: 24 Канал
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