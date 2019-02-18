У Туреччині розбився літак: фото

Сьогодні, 18 лютого, недалеко від міста Маніса в Туреччині розбився літак.

Падіння літака було помічено місцевими жителями, пише CNN Turk.

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На місце аварії направлені рятувальники і правоохоронці. У районі падіння літака працюють три пошукові команди.



У Туреччині розбився літак

Наразі невідомо скільки людей було на борту і чи вдалося комусь врятуватися.

Нещодавно у Росії в аеропорту Барнаула у момент, коли пасажири заходили в літак "Уральських авіаліній", трап несподівано обвалився. Внаслідок інциденту шестеро пасажирів впали з п'ятиметрової висоти.