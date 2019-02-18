В Турции разбился самолет: фото

Сегодня, 18 февраля, недалеко от города Мугла в Турции разбился самолет.

Падение самолета было замечено местными жителями, пишет CNN Turk.

Читайте также: В Индии разбился истребитель: пилот чудом выжил

На место аварии направлены спасатели и правоохранители. В районе падения самолета работают три поисковые команды.



В Турции разбился самолет

Пока неизвестно сколько человек было на борту и удалось ли кому-то спастись.

Недавно в России в аэропорту Барнаула в момент, когда пассажиры заходили в самолет "Уральских авиалиний", трап неожиданно обвалился. В результате инцидента шесть пассажиров упали с пятиметровой высоты.