В Турции разбился самолет: фото
Сегодня, 18 февраля, недалеко от города Мугла в Турции разбился самолет.
Падение самолета было замечено местными жителями, пишет CNN Turk.
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На место аварии направлены спасатели и правоохранители. В районе падения самолета работают три поисковые команды.
В Турции разбился самолет
Пока неизвестно сколько человек было на борту и удалось ли кому-то спастись.
Недавно в России в аэропорту Барнаула в момент, когда пассажиры заходили в самолет "Уральских авиалиний", трап неожиданно обвалился. В результате инцидента шесть пассажиров упали с пятиметровой высоты.
Источник: 24 Канал
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