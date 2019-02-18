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      В Турции разбился самолет: фото

      51 Читати новину українською
      В Турции разбился самолет
      В Турции разбился самолет / gidahatti.com

      Сегодня, 18 февраля, недалеко от города Мугла в Турции разбился самолет.

      Падение самолета было замечено местными жителями, пишет CNN Turk.

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      На место аварии направлены спасатели и правоохранители. В районе падения самолета работают три поисковые команды.

      туреччина літак
      В Турции разбился самолет

      Пока неизвестно сколько человек было на борту и удалось ли кому-то спастись.

      Недавно в России в аэропорту Барнаула в момент, когда пассажиры заходили в самолет "Уральских авиалиний", трап неожиданно обвалился. В результате инцидента шесть пассажиров упали с пятиметровой высоты.

      blog_ava
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      Теги: Новости Турции авиация Катастрофа
      Источник: 24 Канал
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