В аэропорту российского Барнаула рухнул трап с людьми: видео

В России в аэропорту Барнаула в момент, когда пассажиры заходили в самолет "Уральских авиалиний", трап неожиданно рухнул. В результате инцидента шесть пассажиров упали с пятиметровой высоты.

Четырех пассажиров госпитализировали в больницу, у них диагностированы переломы конечностей, сообщает российское информационное издание Regnum.

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У одной из пострадавших, вероятно, перелом позвоночника, поскольку после ЧП женщина упала на землю, а сверху на нее упали другие пассажиры.

В аэропорту Барнаула рухнул трап вместе с людьми: смотрите видео

После инцидента в местные авиации отметили, что трап совсем недавно проверялся, и тогда поломок не обнаружили. Очевидцы, в свою очередь, заметили странные вещи еще на этапе посадки: пассажиров пропускали в самолет небольшими группами.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пассажирам авиарейса "Барнаул-Москва".