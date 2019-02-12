У аеропорту російського Барнаула обвалився трап з людьми: відео

У Росії в аеропорту Барнаула у момент, коли пасажири заходили в літак "Уральських авіаліній", трап несподівано обвалився. Внаслідок інциденту шестеро пасажирів впали з п'ятиметрової висоти.

Чотирьох пасажирів госпіталізували до лікарні, у них діагностовано переломи кінцівок, повідомляє російське інформаційне видання Regnum.

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У однієї з постраждалих, ймовірно, перелом хребта, оскільки після НП жінка впала на землю, а зверху на неї впали інші пасажири.

В аеропорту Барнаула рухнув трап разом з людьми: дивіться відео

Після інциденту у місцева авіації зазначили, що трап зовсім нещодавно перевірявся, і тоді поломок не виявилося. Очевидці, у свою чергу, помітили дивні речі ще на етапі посадки: пасажирів пропускали в літак невеликими групами.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки, пасажирам авіарейсу "Барнаул-Москва".