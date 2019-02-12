У Стамбулі розбився воєнний вертоліт, є загиблі (фото, відео)

Вертоліт впав при спробі здійснити вимушену посадку у районі Чекмекей. Внаслідок аварії загинули чотири особи.

Видання CNN Turk повідомило про те, що кількох військових з пораненнями доправили до найближчої лікарні.

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Водночас губернатор Стамбула Алі Ерлікая Підтвердив загибель усіх, хто перебував на борту вертольота.

Askeri helikopterimizin düşmesiyle şehit olan 4 Kahraman Askerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyorum.



Ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun. — Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) 11 лютого 2019 р.

Причина аварії наразі невідома. Прокуратура розпочала розслідування.

На відеозаписах видно, що біля місця падіння вертольота зібралося чимало людей. Також туди приїхали правоохоронці, пожежники та лікарі.

Four Turkish soldiers were killed when a military helicopter crashed in Istanbul pic.twitter.com/39eDLjjnvC — springfield boy (@Springfieldboy3) 11 лютого 2019 р.

Дивіться відео з місця падіння вертольота:

Зазначимо, що за три місяці це вже друга подібна аварія у Стамбулі. 24 канал повідомляв, що у кінці листопада, під час проведення навчального польоту, на житловий район у Стамбулі впав військовий вертоліт. Тоді загинули чотири солдати турецької армії, які перебували на борту.