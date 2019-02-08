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      Обвал будинку в Стамбулі: кількість жертв різко зросла (фото)

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      У Стамбулі завалився будинок
      У Стамбулі завалився будинок / Фото з відкритих джерел

      Кількість загиблих внаслідок руйнування восьмиповерхового житлового будинку у Стамбулі зросла до 10 осіб. Ще 13 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, 3 з яких наразі перебувають у реанімації.

      Видання Daily Sabah повідомило про те, що на момент обвалу будівлі у ній перебувало 30 осіб. 

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      Операція з порятунку людей продовжувалася протягом ночі та четверга не зважаючи на дощ та сирість. Пошукові екіпажі просили підтримувати максимальну тишу, щоб можна було почути можливі крики про порятунок.

      У четвер вранці з-під завалів рятувальники витягнули 5-річну дівчинку. Її госпіталізували для надання медичної допомоги. Загалом наразі вдалося врятувати 13 людей.

      Мер Стамбула Алі Єрлікая заявив що в 14 квартирах будинку були зареєстровані 43 особи. Він додав, що останні 3 поверхи будівлі були побудовані незаконно.

      Будинок було зведено у 1992 році як п'ятиповерхова будівля, але ще три поверхи було зведено пізніше без будь-яких дозвільних документів, 
      – сказав він.

      Стамбульська прокуратура продовжує розслідування причин руйнування будинку. 

       

       

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      Теги: Новини Туреччини Жертви
      Джерело: 24 Канал
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