Обвал будинку в Стамбулі: кількість жертв різко зросла (фото)

Кількість загиблих внаслідок руйнування восьмиповерхового житлового будинку у Стамбулі зросла до 10 осіб. Ще 13 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, 3 з яких наразі перебувають у реанімації.

Видання Daily Sabah повідомило про те, що на момент обвалу будівлі у ній перебувало 30 осіб.

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Операція з порятунку людей продовжувалася протягом ночі та четверга не зважаючи на дощ та сирість. Пошукові екіпажі просили підтримувати максимальну тишу, щоб можна було почути можливі крики про порятунок.

У четвер вранці з-під завалів рятувальники витягнули 5-річну дівчинку. Її госпіталізували для надання медичної допомоги. Загалом наразі вдалося врятувати 13 людей.

Мер Стамбула Алі Єрлікая заявив що в 14 квартирах будинку були зареєстровані 43 особи. Він додав, що останні 3 поверхи будівлі були побудовані незаконно.

Будинок було зведено у 1992 році як п'ятиповерхова будівля, але ще три поверхи було зведено пізніше без будь-яких дозвільних документів,

– сказав він.

Стамбульська прокуратура продовжує розслідування причин руйнування будинку.