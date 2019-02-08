Обвал дома в Стамбуле: число жертв резко возросло (фото)

Число погибших в результате разрушения восьмиэтажного жилого дома в Стамбуле возросло до 10 человек. Еще 13 человек получили травмы различной степени тяжести, 3 из которых сейчас находятся в реанимации.

Издание Daily Sabah сообщило о том, что на момент обрушения здания в нем находилось 30 человек.

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Операция по спасению людей продолжалась в течение ночи и четверга несмотря на дождь и сырость. Поисковые экипажи просили поддерживать максимальную тишину, чтобы можно было услышать возможные крики о спасении.

В четверг утром из-под завалов спасатели извлекли 5-летнюю девочку. Ее госпитализировали для оказания медицинской помощи. В общем пока удалось спасти 13 человек.

Мэр Стамбула Али Ерликая заявил, что в 14 квартирах дома были зарегистрированы 43 человека. Он добавил, что последние 3 этажа здания были построены незаконно.

Дом был построен в 1992 году как пятиэтажное здание, но еще три этажа были возведены позже без каких-либо разрешительных документов,

– сказал он.

Стамбульская прокуратура продолжает расследование причин разрушения дома.