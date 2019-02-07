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      Обвал восьмиэтажного дома в Стамбуле попал на видео

      6 Читати новину українською
      В Стамбуле обрушился дом
      В Стамбуле обрушился дом / Анадолу

      На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения видно, как часть здания внезапно обрушивается, причем до последнего момента мимо здания продолилы люди, которые не замечали опасности.

      Сейчас неизвестной остается причина обрушения 24-квартирного дома с мастерской одежды на первом этаже.

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      24 канал сообщал о том, что под завалами жилого дома может находиться более 20 человек. Некоторые очевидцы происшествия утверждали, что перед инцидентом слышали звук похожий на взрыв.

      Сейчас известно о двух погибших, еще шестеро пострадали.

      Смотрите видео: Обвал дома в Стамбуле

       

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      Теги: Новости Турции Жертвы
      Источник: 24 Канал
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