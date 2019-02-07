Обвал восьмиэтажного дома в Стамбуле попал на видео

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения видно, как часть здания внезапно обрушивается, причем до последнего момента мимо здания продолилы люди, которые не замечали опасности.

Сейчас неизвестной остается причина обрушения 24-квартирного дома с мастерской одежды на первом этаже.

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24 канал сообщал о том, что под завалами жилого дома может находиться более 20 человек. Некоторые очевидцы происшествия утверждали, что перед инцидентом слышали звук похожий на взрыв.

Сейчас известно о двух погибших, еще шестеро пострадали.

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