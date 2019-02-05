13:00
5 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жизнь в РФ без допинга. Как россияне борются с провалами
      Вєсті Кремля
      21:21, 4 февраля
      Вести.UA: Как Вилкул косит под Зеленского. Президентские мечты Яценюка
      Вєсті.UA
      19:38, 4 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Смертельный пожар в Париже: появились данные о подозреваемой и жуткие детали трагедии

      141 Читати новину українською
      Смертельный пожар в Париже
      Смертельный пожар в Париже / Коллаж 24 канала

      Французская полиция задержала 41-летнюю женщину, которую подозревают в причастности к возникновению смертельного пожара в одной из многоэтажек Парижа. Она страдает психическими расстройствами, и вероятно имела ссору со своим соседом накануне трагедии в доме.

      В ночь на 5 января в 16 округе Парижа возник пожар в многоэтажке. Огонь унес жизни по меньшей мере 8 человек, еще 30 – получили ранения и были доставлены в больницы.

      Читайте также: В центре Москвы вспыхнуло историческое здание, количество жертв значительно возросло: фото и видео

      Французские пожарные до сих пор пытаются потушить пожар, ведь огонь охватил верхние этажи дома.

      Прокурор Парижа Реми Хейц сообщил, что полицейские уже задержали женщину, подозреваемую в умышленном поджоге многоэтажки. Сейчас она находится под стражей. По данным французских СМИ, она страдает психическим расстройством.

      Также, очевидцы трагедии рассказывают, что некоторые люди погибли во время пожара в своих квартирах от огня или задохнулись дымом. Часть жильцов дома выходили на балконы и кричали о помощи, другие – перелезали на крыши соседних домов, чтобы спастись.

      Пламя возникло в верхней части здания, на седьмом этаже, и очень быстро охватило остальные этажей.

      Пожарные, приехавшие на вызов долгое время не могли добраться до эпицентра пламени, и жильцы дома оказались в огненной ловушке. Лишь около 6 утра им удалось потушить часть пламени. Во время этого шесть пожарных получили ранения и ожоги. Однако, им удалось спасти и вытащить из огня более полсотни людей.

      Мэр Парижа Анн Ильдаго объявила траур в городе из-за этой трагедии.

      Мои первые мысли с семьями погибших и пропавших без вести. Выражаю им свои искренние соболезнования ... Я благодарю спасателей, которые всю ночь боролись с огнем и снова рисковали своей жизнью, чтобы помочь парижанам. Без их мужества, преданности и профессионализма эта жертва была бы еще большей,
      – отметила она.

       

       

      blog_ava
      Главные новости 4 февраля: сокрушительный удар по врагу на Донбассе и рекорд в ЦИК
      сегодня
      4398
      Теги: Пожар Криминальные новости Новости Франции Полиция Жертвы
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Жизнь в Луганске: одни убегают от войны, другие делают вид, что ее нет
      сегодня , 12:00 Жизнь в Луганске: одни убегают от войны, другие делают вид, что ее нет
      Ольга Черненко 324
      Как справиться с коррупцией: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 10:28 Как справиться с коррупцией: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 493
      Метод другої половинки, або Як дізнатися більше про кандидата в президенти
      сегодня , 08:40 Метод другої половинки, або Як дізнатися більше про кандидата в президенти
      Артем Овдієнко 688
      Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      4 февраля , 22:01 Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      Злой Одессит 4521
      "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      4 февраля , 21:01 "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      Юлія Ліпенцева 656
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Принцесса Шарлотта празднует свой первый день рождения
       2 мая 2016 , 10:18
      Новый виток Карабахского конфликта: 10 убитых солдат за прошедшую ночь
       28 сентября 2015 , 15:38
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук