Смертельный пожар в Париже: появились данные о подозреваемой и жуткие детали трагедии

Французская полиция задержала 41-летнюю женщину, которую подозревают в причастности к возникновению смертельного пожара в одной из многоэтажек Парижа. Она страдает психическими расстройствами, и вероятно имела ссору со своим соседом накануне трагедии в доме.

В ночь на 5 января в 16 округе Парижа возник пожар в многоэтажке. Огонь унес жизни по меньшей мере 8 человек, еще 30 – получили ранения и были доставлены в больницы.

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Французские пожарные до сих пор пытаются потушить пожар, ведь огонь охватил верхние этажи дома.

Прокурор Парижа Реми Хейц сообщил, что полицейские уже задержали женщину, подозреваемую в умышленном поджоге многоэтажки. Сейчас она находится под стражей. По данным французских СМИ, она страдает психическим расстройством.

Также, очевидцы трагедии рассказывают, что некоторые люди погибли во время пожара в своих квартирах от огня или задохнулись дымом. Часть жильцов дома выходили на балконы и кричали о помощи, другие – перелезали на крыши соседних домов, чтобы спастись.

#Incendio #Paris visto desde dentro.

Al menos ocho muertos y más de 30 heridos, entre ellos un bombero grave.

Nuestro ánimo a #bomberos @PompiersParis, y nuestras condolencias a familiares y amigos de las víctimas. DEP. https://t.co/Lnp8dgQwxU pic.twitter.com/hvQ3aHIb9T — Sind.And.Bomberos (@SAB_Sevilla) 5 лютого 2019 р.

Пламя возникло в верхней части здания, на седьмом этаже, и очень быстро охватило остальные этажей.

Пожарные, приехавшие на вызов долгое время не могли добраться до эпицентра пламени, и жильцы дома оказались в огненной ловушке. Лишь около 6 утра им удалось потушить часть пламени. Во время этого шесть пожарных получили ранения и ожоги. Однако, им удалось спасти и вытащить из огня более полсотни людей.

Мэр Парижа Анн Ильдаго объявила траур в городе из-за этой трагедии.

Мои первые мысли с семьями погибших и пропавших без вести. Выражаю им свои искренние соболезнования ... Я благодарю спасателей, которые всю ночь боролись с огнем и снова рисковали своей жизнью, чтобы помочь парижанам. Без их мужества, преданности и профессионализма эта жертва была бы еще большей,

– отметила она.

Paris est en deuil ce matin après le violent #incendie survenu dans un immeuble du 16e arrondissement. Le bilan est terrible : au moins 7 Parisiennes et Parisiens ont perdu la vie, une trentaine d’entre eux sont blessés. #Paris16 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 5 лютого 2019 р.