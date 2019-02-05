Смертельный пожар в Париже: появились данные о подозреваемой и жуткие детали трагедии
Французская полиция задержала 41-летнюю женщину, которую подозревают в причастности к возникновению смертельного пожара в одной из многоэтажек Парижа. Она страдает психическими расстройствами, и вероятно имела ссору со своим соседом накануне трагедии в доме.
В ночь на 5 января в 16 округе Парижа возник пожар в многоэтажке. Огонь унес жизни по меньшей мере 8 человек, еще 30 – получили ранения и были доставлены в больницы.
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Французские пожарные до сих пор пытаются потушить пожар, ведь огонь охватил верхние этажи дома.
Прокурор Парижа Реми Хейц сообщил, что полицейские уже задержали женщину, подозреваемую в умышленном поджоге многоэтажки. Сейчас она находится под стражей. По данным французских СМИ, она страдает психическим расстройством.
Также, очевидцы трагедии рассказывают, что некоторые люди погибли во время пожара в своих квартирах от огня или задохнулись дымом. Часть жильцов дома выходили на балконы и кричали о помощи, другие – перелезали на крыши соседних домов, чтобы спастись.
Пламя возникло в верхней части здания, на седьмом этаже, и очень быстро охватило остальные этажей.
Пожарные, приехавшие на вызов долгое время не могли добраться до эпицентра пламени, и жильцы дома оказались в огненной ловушке. Лишь около 6 утра им удалось потушить часть пламени. Во время этого шесть пожарных получили ранения и ожоги. Однако, им удалось спасти и вытащить из огня более полсотни людей.
Мэр Парижа Анн Ильдаго объявила траур в городе из-за этой трагедии.
Мои первые мысли с семьями погибших и пропавших без вести. Выражаю им свои искренние соболезнования ... Я благодарю спасателей, которые всю ночь боролись с огнем и снова рисковали своей жизнью, чтобы помочь парижанам. Без их мужества, преданности и профессионализма эта жертва была бы еще большей,
– отметила она.