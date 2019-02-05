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      В Париже горит многоэтажный дом, много жертв: фото, видео

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      Пожар в Париже
      Пожар в Париже / Фото из Twitter

      В богатом районе Парижа в одном из многоэтажных домов 16 округа вспыхнул пожар. Жертвами огня стали по меньшей мере восемь человек, еще около 30 человек получили ранения.

      Пожар возник около 4 ночи по киевскому времени, сообщают местные СМИ.

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      Сейчас известно, что в результате пожара пострадали 27 человек, среди которых трое пожарных. Часть пострадавших были доставлены в больницы с серьезными травмами.

      Однако, по словам французских спасателей, количество пострадавших может значительно увеличиться, ведь на верхних этажах здания все еще продолжается пожар. Огонь пытаются потушить более двухсот пожарных.

      Некоторые из жителей вылезали на крыши соседних домов, чтобы спрятаться от огня и дыма. Оттуда их пришлось снимать спасателям.

      Этот район Парижа считается очень состоятельным. В частности, в 16 округе французской столицы, где вспыхнул пожар, находится площадь Трокадеро, футбольный стадион "Парк де Прен", дорогие магазины, рестораны и тому подобное.

       

       

       

       

       

       

      Теги: Жертвы Новости Франции Пожар
      Источник: 24 Канал
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