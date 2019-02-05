В Париже горит многоэтажный дом, много жертв: фото, видео

В богатом районе Парижа в одном из многоэтажных домов 16 округа вспыхнул пожар. Жертвами огня стали по меньшей мере восемь человек, еще около 30 человек получили ранения.

Пожар возник около 4 ночи по киевскому времени, сообщают местные СМИ.

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Сейчас известно, что в результате пожара пострадали 27 человек, среди которых трое пожарных. Часть пострадавших были доставлены в больницы с серьезными травмами.

Однако, по словам французских спасателей, количество пострадавших может значительно увеличиться, ведь на верхних этажах здания все еще продолжается пожар. Огонь пытаются потушить более двухсот пожарных.

Некоторые из жителей вылезали на крыши соседних домов, чтобы спрятаться от огня и дыма. Оттуда их пришлось снимать спасателям.

Этот район Парижа считается очень состоятельным. В частности, в 16 округе французской столицы, где вспыхнул пожар, находится площадь Трокадеро, футбольный стадион "Парк де Прен", дорогие магазины, рестораны и тому подобное.

Toutes nos pensées sont tournées ce matin vers les victimes du terrible #Incendie à #Paris cette nuit.

Merci aux nombreux secours qui sont intervenus, souvent au péril de leur vie.@PompiersParis #Paris16 @Sdis77 pic.twitter.com/Vi8DNeD9wN — Alain Auzet (@alainauzet) 5 лютого 2019 р.

#Update: Video of on the scene were the fire killed at least 7 people and wounded at least 28 people in #Paris. pic.twitter.com/gANsi8aP6i — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 5 лютого 2019 р.

#Update: Video of the scene of when the fire was active and the fire killed at least 7 people and wounded at least 28 people in #Paris. pic.twitter.com/j1t7CcqVlQ — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 5 лютого 2019 р.

#Paris Un tragique incendie a ravagé un immeuble du 16e arrondissement dans la nuit de lundi à mardi. 7 personnes sont mortes. 30 blessés dont 6 @PompiersParis Courage à tous. Soutien et condoléances aux familles des personnes décédées#BFMTV #CNews pic.twitter.com/HSjtX6wXWd — Emma (@EmilieLacoste50) 5 лютого 2019 р.