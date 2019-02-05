У Парижі горить багатоповерховий будинок, багато жертв: фото, відео
У заможному районі Парижа в одному з багатоповерхових будинків 16 адміністративного округу спалахнула пожежа. Жертвами вогню стали щонайменше восьмеро людей, ще близько 30 осіб отримали поранення.
Пожежа виникла близько 4 ночі за київським часом, повідомляють місцеві ЗМІ.
Читайте також: У центрі Москви спалахнула історична будівля, кількість жертв значно зросла: фото та відео
Наразі відомо, що внаслідок пожежі постраждали 27 осіб, серед яких троє пожежників. Частина постраждалих були доправлені до лікарень з серйозними травмами.
Проте, за словами французьких рятувальників, кількість постраждалих може значно збільшитися, адже на верхніх поверхах будівлі все ще триває пожежа. Вогонь намагаються загасити понад двісті пожежників.
Дехто з жителів вилазив на дахи сусідніх будинків, аби сховатися від вогню та диму. Звідти їх довелося знімати рятувальникам.
Цей район Парижа вважаєть дуже заможним. Зокрема, в 16 окрузі французької столиці, де спалахнула пожежа, розташована площа Трокадеро, футбольний стадіон "Парк де Прен", дорогі магазини, ресторани тощо.