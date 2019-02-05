У Парижі горить багатоповерховий будинок, багато жертв: фото, відео

У заможному районі Парижа в одному з багатоповерхових будинків 16 адміністративного округу спалахнула пожежа. Жертвами вогню стали щонайменше восьмеро людей, ще близько 30 осіб отримали поранення.

Пожежа виникла близько 4 ночі за київським часом, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Наразі відомо, що внаслідок пожежі постраждали 27 осіб, серед яких троє пожежників. Частина постраждалих були доправлені до лікарень з серйозними травмами.

Проте, за словами французьких рятувальників, кількість постраждалих може значно збільшитися, адже на верхніх поверхах будівлі все ще триває пожежа. Вогонь намагаються загасити понад двісті пожежників.

Дехто з жителів вилазив на дахи сусідніх будинків, аби сховатися від вогню та диму. Звідти їх довелося знімати рятувальникам.

Цей район Парижа вважаєть дуже заможним. Зокрема, в 16 окрузі французької столиці, де спалахнула пожежа, розташована площа Трокадеро, футбольний стадіон "Парк де Прен", дорогі магазини, ресторани тощо.

Toutes nos pensées sont tournées ce matin vers les victimes du terrible #Incendie à #Paris cette nuit.

Merci aux nombreux secours qui sont intervenus, souvent au péril de leur vie.@PompiersParis #Paris16 @Sdis77 pic.twitter.com/Vi8DNeD9wN — Alain Auzet (@alainauzet) 5 лютого 2019 р.