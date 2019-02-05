09:03
5 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Життя у РФ без допінгу. Як росіяни борються з провалами
      Вєсті Кремля
      21:19, 4 лютого
      Вєсті.UA: Як Вілкул косить під Зеленського. Президентські мрії Яценюка
      Вєсті.UA
      19:36, 4 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      У Парижі горить багатоповерховий будинок, багато жертв: фото, відео

      161 Читать новость на русском
      Пожежа у Парижі
      Пожежа у Парижі / Фото з Twitter

      У заможному районі Парижа в одному з багатоповерхових будинків 16 адміністративного округу спалахнула пожежа. Жертвами вогню стали щонайменше восьмеро людей, ще близько 30 осіб отримали поранення.

      Пожежа виникла близько 4 ночі за київським часом, повідомляють місцеві ЗМІ.

      Читайте також: У центрі Москви спалахнула історична будівля, кількість жертв значно зросла: фото та відео

      Наразі відомо, що внаслідок пожежі постраждали 27 осіб, серед яких троє пожежників. Частина постраждалих були доправлені до лікарень з серйозними травмами.

      Проте, за словами французьких рятувальників, кількість постраждалих може значно збільшитися, адже на верхніх поверхах будівлі все ще триває пожежа. Вогонь намагаються загасити понад двісті пожежників.

      Дехто з жителів вилазив на дахи сусідніх будинків, аби сховатися від вогню та диму. Звідти їх довелося знімати рятувальникам.

      Цей район Парижа вважаєть дуже заможним. Зокрема, в 16 окрузі французької столиці, де спалахнула пожежа, розташована площа Трокадеро, футбольний стадіон "Парк де Прен", дорогі магазини, ресторани тощо.

       

       

       

      Теги: Пожежа
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Метод другої половинки, або Як дізнатися більше про кандидата в президенти
      сьогодні , 08:40 Метод другої половинки, або Як дізнатися більше про кандидата в президенти
      Артем Овдієнко 61
      Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      4 лютого , 22:01 Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      Злой Одессит 3077
      Для фанатів морських глибин: команда Navatics створила унікальний підводний дрон
      4 лютого , 11:00 Для фанатів морських глибин: команда Navatics створила унікальний підводний дрон
      915
      "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      4 лютого , 21:01 "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      Юлія Ліпенцева 480
      Мистецтво нескінченних ліній: 9 споруд Хундертвассера, які неодмінно треба побачити
      4 лютого , 20:31 Мистецтво нескінченних ліній: 9 споруд Хундертвассера, які неодмінно треба побачити
      Наталія Печерська 475
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук