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      Смертельна пожежа в Парижі: з'явились дані про підозрювану та моторошні деталі трагедії

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      Смертельна пожежа у Парижі
      Смертельна пожежа у Парижі / Колаж 24 каналу

      Французька поліція затримала 41-річну жінку, яку підозрюють у причетності до виникнення смертельної пожежі в одній з багатоповерхівок Парижа. Вона страждає на психічні розлади, і ймовірно мала сварку зі своїм сусідом напередодні трагедії в будинку.

      У ніч на 5 січня в 16 окрузі Парижа спалахнула пожежа в багатоповерхівці. Вогонь забрав життя щонайменше 8 осіб, ще 30 – отримали поранення та були доправлені до лікарень.

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      Французькі пожежники досі намагаються загасити пожежу, адже вогонь охопив верхні поверхи будинку.

      Прокурор Парижа Ремі Хейц повідомив, що поліцейські вже затримали жінку, яку підозрюють у навмисному підпалі багатоповерхівки. Наразі вона перебуває під вартою. За даними французьких ЗМІ, вона страждає на психічні розлади.

      Також, очевидці трагедії розповідають, що деякі люди загинули під час пожежі у своїх квартирах від вогню або задихнулися димом. Частина мешканців будинку виходили на балкони та кричали про допомогу, інші – перелазили на дахи сусідніх будинків, аби врятуватися.

      Полум'я виникло у верхній частині будівлі, на сьомому поверсі, і дуже швидко охопило решту поверхів.

      Пожежники, які приїхали на виклик довгий час не могли добратися до епіцентру полум'я, і мешканці будинку опинилися у вогняній пастці. Лише близько 6 години ранку їм вдалося загасити частину полум'я. Під час цього шестеро пожежників отримали поранення та опіки. Проте, їм вдалося врятувати та вивести з вогню понад пів сотні людей.

      Мер Парижа Анн Ільдаго оголосила жалобу у місті через цю трагедію.

      Мої перші думки з родинами загиблих і зниклих без вісті. Висловлюю їм свої щирі співчуття... Я дякую рятувальникам, які всю ніч боролися з вогнем, і знову ризикували своїм життям, щоби допомогти парижанам. Без їхньої мужності, відданості та професіоналізму ця жертва була б ще більшою,
      – зазначила вона.

       

       

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      Теги: Кримінальні новини Пожежа Жертви Поліція Новини Франції
      Джерело: 24 канал
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