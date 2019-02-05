Смертельна пожежа в Парижі: з'явились дані про підозрювану та моторошні деталі трагедії

Французька поліція затримала 41-річну жінку, яку підозрюють у причетності до виникнення смертельної пожежі в одній з багатоповерхівок Парижа. Вона страждає на психічні розлади, і ймовірно мала сварку зі своїм сусідом напередодні трагедії в будинку.

У ніч на 5 січня в 16 окрузі Парижа спалахнула пожежа в багатоповерхівці. Вогонь забрав життя щонайменше 8 осіб, ще 30 – отримали поранення та були доправлені до лікарень.

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Французькі пожежники досі намагаються загасити пожежу, адже вогонь охопив верхні поверхи будинку.

Прокурор Парижа Ремі Хейц повідомив, що поліцейські вже затримали жінку, яку підозрюють у навмисному підпалі багатоповерхівки. Наразі вона перебуває під вартою. За даними французьких ЗМІ, вона страждає на психічні розлади.

Також, очевидці трагедії розповідають, що деякі люди загинули під час пожежі у своїх квартирах від вогню або задихнулися димом. Частина мешканців будинку виходили на балкони та кричали про допомогу, інші – перелазили на дахи сусідніх будинків, аби врятуватися.

#Incendio #Paris visto desde dentro.

Al menos ocho muertos y más de 30 heridos, entre ellos un bombero grave.

Nuestro ánimo a #bomberos @PompiersParis, y nuestras condolencias a familiares y amigos de las víctimas. DEP. https://t.co/Lnp8dgQwxU pic.twitter.com/hvQ3aHIb9T — Sind.And.Bomberos (@SAB_Sevilla) 5 лютого 2019 р.

Полум'я виникло у верхній частині будівлі, на сьомому поверсі, і дуже швидко охопило решту поверхів.

Пожежники, які приїхали на виклик довгий час не могли добратися до епіцентру полум'я, і мешканці будинку опинилися у вогняній пастці. Лише близько 6 години ранку їм вдалося загасити частину полум'я. Під час цього шестеро пожежників отримали поранення та опіки. Проте, їм вдалося врятувати та вивести з вогню понад пів сотні людей.

Мер Парижа Анн Ільдаго оголосила жалобу у місті через цю трагедію.

Мої перші думки з родинами загиблих і зниклих без вісті. Висловлюю їм свої щирі співчуття... Я дякую рятувальникам, які всю ніч боролися з вогнем, і знову ризикували своїм життям, щоби допомогти парижанам. Без їхньої мужності, відданості та професіоналізму ця жертва була б ще більшою,

– зазначила вона.

Paris est en deuil ce matin après le violent #incendie survenu dans un immeuble du 16e arrondissement. Le bilan est terrible : au moins 7 Parisiennes et Parisiens ont perdu la vie, une trentaine d’entre eux sont blessés. #Paris16 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 5 лютого 2019 р.