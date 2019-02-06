В Стамбуле обрушился восьмиэтажный дом

Глава квартала Джевизли в Стамбуле Мемиш Диликлиташ заявил, что под завалами жилого дома могут находиться более 20 человек.

По данным агентства Анадолу, экстренные службы начали спасательные работы на месте инцидента.

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Также к завалам направлены сотрудники правоохранительных органов. На данный момент причина обрушения неизвестна.

Чрезвычайники ищут под завалами людей

Отмечается, что в подвальном этаже обрушившегося здания располагалось ателье, в котором работали 25 человек. Также в доме было 24 квартиры. Под обломками также находятся по меньшей мере пять автомобилей.

Диликлиташ заявил, что взрыва перед обрушением здания не было, хотя телеканал A Haber сообщил, что некоторые очевидцы перед обрушением дома слышали звук, похожий на взрыв.



Под обломками может находиться не менее 25 человек

Официальной информации о жертвах пока не поступало, одновременно телеканал A Haber сообщил о, как минимум, одном погибшем и четырех раненых.

Причина обрушения многоэтажки неизвестна.