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      У Стамбулі обвалився восьмиповерховий будинок

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      У будинку працювало ательє та було 24 квартири
      У будинку працювало ательє та було 24 квартири / ntv

      Під завалами житлового будинку можуть перебувати понад 20 осіб. Деякі очевидці події стверджують, що перед інцидентом чули звук схожий на вибух. У будинку було 24 квартири і відомо, що за документами він був зареєстрований, як п'ятиповерхівка.

      За даними агентства Анадолу, екстрені служби почали рятувальні роботи на місці інциденту.

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      Також до завалів будинку направлені співробітники правоохоронних органів.

      Стамбул, обвал, жертви
      Надзвичайники шукають під завалами людей

      Зазначається, що у підвальному поверсі будівлі, що обрушилася розташовувалося ательє, в якому працювали 25 осіб. Також у будинку було 24 квартири. Під уламками також перебувають щонайменше п'ять автомобілів.

      Глава кварталу Джевізлі у Стамбулі Меміш Ділікліташ заявив, що вибуху перед обваленням будівлі не було, хоча телеканал A Haber посилаючись на свідчення деяких очевидців повідомив, що перед обваленням будинку було чути звук, схожий на вибух.

      Стамбул, обвал, жертви
      Під уламками може перебувати щонайменше 25 осіб

      Офіційної інформації про жертви наразі не надходило, водночас телеканал A Haber повідомив про щонайменше одного загиблого і чотирьох поранених.

      Причина обвалення багатоповерхівки невідома.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Туреччини Жертви
      Джерело: 24 Канал
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