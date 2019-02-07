02:37
7 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія починає окупацію Місяця. Парад сирійської техніки
      Вєсті Кремля
      21:17, 6 лютого
      Вєсті.UA: Як радикали перемогли здоровий глузд. Хто з українців закидав вудочку Рибці
      Вєсті.UA
      19:10, 6 лютого
      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів
      ЦРУ
      09:00, 6 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи
      Згадати все
      21:40, 6 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Обвал восьмиповерхового будинку у Стамбулі потрапив на відео

      20 Читать новость на русском
      У Стамбулі завалився будинок
      У Стамбулі завалився будинок / Анадолу

      На кадрах, знятих камерою відеоспостереження видно, як частина будівлі раптово обвалюється, причому до останнього моменту повз будівлю продолили люди, які не помічали небезпеки.

      Наразі невідомою залишається причина обвалення 24-квартирного будинку з майстернею одягу на першому поверсі.

      Читайте також: Смертельна пожежа в Парижі: з'явились дані про підозрювану та моторошні деталі трагедії

      24 канал повідомляв про те, що під завалами житлового будинку може перебувати понад 20 осіб. Деякі очевидці події стверджували, що перед інцидентом чули звук схожий на вибух.

      Зараз відомо про двох загиблих, ще шестеро постраждали.

      Дивіться відео: Обвал будинку у Стамбулі

       

      blog_ava
      Кандидати у президенти України-2019: список
      6 лютого
      132020
      Теги: Новини Туреччини Жертви
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Наш мир в руках бандитов и убийц: что означает ракетный договор РФ и США
      6 лютого , 23:46 Наш мир в руках бандитов и убийц: что означает ракетный договор РФ и США
      Іван Яковина 384
      Головні новини 6 лютого: прес-конференція Януковича та перемога українських військових
      6 лютого , 22:05 Головні новини 6 лютого: прес-конференція Януковича та перемога українських військових
      1997
      Лидеры "Талибана" снова в РФ или Почему Москва – столица терроризма
      6 лютого , 22:00 Лидеры "Талибана" снова в РФ или Почему Москва – столица терроризма
      Злой Одессит 668
      Найкращі смартфони січня – рейтинг Техно 24
      6 лютого , 21:03 Найкращі смартфони січня – рейтинг Техно 24
      682
      Потік свідомості: що вєщав Янукович та кого рекламував
      6 лютого , 20:20 Потік свідомості: що вєщав Янукович та кого рекламував
      Артем Овдієнко 923
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук