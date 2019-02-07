Обвал восьмиповерхового будинку у Стамбулі потрапив на відео

На кадрах, знятих камерою відеоспостереження видно, як частина будівлі раптово обвалюється, причому до останнього моменту повз будівлю продолили люди, які не помічали небезпеки.

Наразі невідомою залишається причина обвалення 24-квартирного будинку з майстернею одягу на першому поверсі.

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24 канал повідомляв про те, що під завалами житлового будинку може перебувати понад 20 осіб. Деякі очевидці події стверджували, що перед інцидентом чули звук схожий на вибух.

Зараз відомо про двох загиблих, ще шестеро постраждали.

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