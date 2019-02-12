В Стамбуле разбился военный вертолет, есть погибшие (фото, видео)

Вертолет упал при попытке совершить вынужденную посадку в районе Чекмекей. В результате аварии погибли четыре человека.

Издание CNN Turk сообщил о том, что несколько военных с ранениями доставили в ближайшую больницу.

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В то же время губернатор Стамбула Али Ерликая подтвердил гибель всех, кто находился на борту вертолета.

Askeri helikopterimizin düşmesiyle şehit olan 4 Kahraman Askerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyorum.



Ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun. — Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) 11 лютого 2019 р.

Причина аварии пока неизвестна. Прокуратура начала расследование.

На видеозаписях видно, что у места падения вертолета собралось много людей. Также туда приехали правоохранители, пожарные и врачи.

Four Turkish soldiers were killed when a military helicopter crashed in Istanbul pic.twitter.com/39eDLjjnvC — springfield boy (@Springfieldboy3) 11 лютого 2019 р.

Смотрите видео с места падения вертолета:

Отметим, что за три месяца это уже вторая подобная авария в Стамбуле. 24 канал сообщал, что в конце ноября, во время проведения учебного полета, на жилой район в Стамбуле упал военный вертолет. Тогда погибли четыре солдата турецкой армии, находившихся на борту.