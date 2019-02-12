В Стамбуле разбился военный вертолет, есть погибшие (фото, видео)
Вертолет упал при попытке совершить вынужденную посадку в районе Чекмекей. В результате аварии погибли четыре человека.
Издание CNN Turk сообщил о том, что несколько военных с ранениями доставили в ближайшую больницу.
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В то же время губернатор Стамбула Али Ерликая подтвердил гибель всех, кто находился на борту вертолета.
Причина аварии пока неизвестна. Прокуратура начала расследование.
На видеозаписях видно, что у места падения вертолета собралось много людей. Также туда приехали правоохранители, пожарные и врачи.
Смотрите видео с места падения вертолета:
Отметим, что за три месяца это уже вторая подобная авария в Стамбуле. 24 канал сообщал, что в конце ноября, во время проведения учебного полета, на жилой район в Стамбуле упал военный вертолет. Тогда погибли четыре солдата турецкой армии, находившихся на борту.