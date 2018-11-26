Військовий гелікоптер впав у житловому районі Стамбула, є загиблі: фото і відео місця катастрофи
У житловому районі Стамбула зазнав авіакатастрофи військовий гелікоптер. Він впав в одному із житлових районів міста.
Як повідомляє Hurriyet, внаслідок авіакатастрофи загинули троє військових, ще один поранений. Однак згодом у CNN Turk повідомили, що загинуло четверо військових.
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Відео з місця падіння гелікоптера у Стамбулі
Місце падіння гелікоптера у Стамбулі (фото Hurriyet)
Вертоліт впав посеред житлового кварталу в районі Санкактепе в Стамбулі, на азіатській стороні міста. Однак при падінні гелікоптер не зачепив житлові будинки, впавши на подвір’я одного з будинків.
Місце катастрофи у Стамбулі
Даних про жертви чи постраждалих серед цивільних немає.
Вертоліт впав у житловому кварталі Стамбула (фото Hurriyet)
Причина падіння гелікоптера встановлюється.
На місці події працюють рятувальники (фото Hurriyet)