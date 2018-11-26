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      Військовий гелікоптер впав у житловому районі Стамбула, є загиблі: фото і відео місця катастрофи

      680 Читать новость на русском
      падіння військового гелікоптера
      падіння військового гелікоптера / Hurriyet

      У житловому районі Стамбула зазнав авіакатастрофи військовий гелікоптер. Він впав в одному із житлових районів міста.

      Як повідомляє Hurriyet, внаслідок авіакатастрофи загинули троє військових, ще один поранений. Однак згодом у CNN Turk повідомили, що загинуло четверо військових.

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      Відео з місця падіння гелікоптера у Стамбулі

      Місце падіння гелікоптера у Стамбулі (фото Hurriyet)

      Вертоліт впав посеред житлового кварталу в районі Санкактепе в Стамбулі, на азіатській стороні міста. Однак при падінні гелікоптер не зачепив житлові будинки, впавши на подвір’я одного з будинків.

      Місце катастрофи у Стамбулі

      Даних про жертви чи постраждалих серед цивільних немає.

      Вертоліт впав у житловому кварталі Стамбула (фото Hurriyet)

      Причина падіння гелікоптера встановлюється.

      На місці події працюють рятувальники (фото Hurriyet)

      Теги: Новини Туреччини авіація
      Джерело: 24 Канал
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