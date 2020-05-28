Две квартиры в Киеве и ни одного автомобиля: Кулеба обнародовал декларацию

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заработал в правительстве за 2019 год почти 490 тысяч гривен. Гораздо больше Кулебе удалось получить за долгосрочную дипломатическую командировку – 2 миллиона 297 тысяч гривен.

У Кулебы – две квартиры в столице

У Кулебы нет проблем с жильем – у него две квартиры в столице. Такая информация содержится в обнародованной декларации доходов главы МИД.

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Недвижимость, принадлежащая Дмитрию Кулебе:

квартира в Киеве – площадь 53 квадратных метра;

квартира в Киеве – площадь 125 квадратных метров.

У министра – 32 тысячи долларов наличными

На банковских счетах у главного дипломата Украины 116 тысяч гривен. 32 тысячи долларов Кулеба держит наличными. Что касается ценного имущества и транспортных средств – то информации о них в декларации нет.

Что касается жены министра – Евгении, то она является руководителем общественной организации "Город-сад", в которой заработала в 2019 году 723 тысячи гривен.



Недвижимость Кулебы / Скриншот из декларации

В Минюсте советуют не затягивать с декларациями

Отметим, что срок подачи ежегодных электронных деклараций – до 1 июня. В Минюсте посоветовали лицам, относящимся к руководству государства или местного самоуправления, не затягивать до последнего дня. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции также сообщили, что первыми будут проверять доходы тех чиновников, которые подали декларации последними.