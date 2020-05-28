Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Дві квартири в Києві та жодного авто: Кулеба оприлюднив декларацію

-
Декларація глави МЗС Дмитра Кулеби за 2019 - скільки заробив міністр
Дмитро Кулеба / Пресслужба ХОДА

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заробив в уряді за 2019 рік майже 490 тисяч гривень. Значно більше Кулебі вдалось отримати за довготривале дипломатичне відрядження – 2 мільйони 297 тисяч гривень.

У Кулеби – дві квартири у столиці

У Кулеби нема проблеми з житлом – у нього дві квартири у столиці. Така інформація міститься в оприлюдненій декларації доходів глави МЗС.

Цікаво Три пальта Медведчука і 97 компаній Марченко: кум Путіна оприлюднив свої космічні статки

Нерухомість, що належить Дмитрові Кулебі:

  • квартира у Києві – площа 53 квадратних метри;
  • квартира у Києві – площа 125 квадратних метрів.

У міністра – 32 тисячі доларів готівкою

На банківських рахунках у головного дипломата України 116 тисяч гривень. 32 тисячі доларів Кулеба тримає готівкою. Щодо цінного майна та транспортних засобів – то інформації про них у декларації немає.

Щодо дружини міністра – Євгенії, то вона є керівником громадської організації "Місто-сад", у якій заробила у 2019 році 723 тисячі гривень.

декларація
Нерухомість Кулеба / Скриншот з декларації

У Мін'юсті радять не зволікати з деклараціями

Зазначимо, що термін подачі щорічних електронних декларацій – до 1 червня. У Мін'юсті порадили особам, що належать до керівництва держави або місцевого самоврядування, не затягувати до останнього дня. У Національному агентстві з питань запобігання корупції також повідомили, що першими перевірятимуть доходи тих чиновників, які подали декларації останніми.

Автор: Ірина Пундор
Теги: Міністерство юстиції МЗС України е-декларування Дмитро Кулеба – новини Новини України Новини політики
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Трамп проти Байдена: як коронавірус змінив виборчі перегони в США
сьогодні , 17:10 Трамп проти Байдена: як коронавірус змінив виборчі перегони в США
Остап Яриш
Мінські переговори: чому представники Путіна влаштовують істеричні демарші
сьогодні , 16:56 Мінські переговори: чому представники Путіна влаштовують істеричні демарші
Інна Жолобович
Ринок картоплі: поки українська гниє, купуємо імпортну і технічну
сьогодні , 08:45 Ринок картоплі: поки українська гниє, купуємо імпортну і технічну
Анатолій Яворський