Дві квартири в Києві та жодного авто: Кулеба оприлюднив декларацію

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заробив в уряді за 2019 рік майже 490 тисяч гривень. Значно більше Кулебі вдалось отримати за довготривале дипломатичне відрядження – 2 мільйони 297 тисяч гривень.

У Кулеби – дві квартири у столиці

У Кулеби нема проблеми з житлом – у нього дві квартири у столиці. Така інформація міститься в оприлюдненій декларації доходів глави МЗС.

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Нерухомість, що належить Дмитрові Кулебі:

квартира у Києві – площа 53 квадратних метри;

квартира у Києві – площа 125 квадратних метрів.

У міністра – 32 тисячі доларів готівкою

На банківських рахунках у головного дипломата України 116 тисяч гривень. 32 тисячі доларів Кулеба тримає готівкою. Щодо цінного майна та транспортних засобів – то інформації про них у декларації немає.

Щодо дружини міністра – Євгенії, то вона є керівником громадської організації "Місто-сад", у якій заробила у 2019 році 723 тисячі гривень.



Нерухомість Кулеба / Скриншот з декларації

У Мін'юсті радять не зволікати з деклараціями

Зазначимо, що термін подачі щорічних електронних декларацій – до 1 червня. У Мін'юсті порадили особам, що належать до керівництва держави або місцевого самоврядування, не затягувати до останнього дня. У Національному агентстві з питань запобігання корупції також повідомили, що першими перевірятимуть доходи тих чиновників, які подали декларації останніми.