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      Две бомбы для Зеленского

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      Владимир Зеленский / Офіс Президента України

      Две потенциальные бомбы для президента Зе: земля и свобода слова.

      Среди обширного законотворческого задела, с которым Украина вошла в 2020 год, выделяются две особенно чувствительные темы. Два рискованных начинания, несущих противоположные риски для новой власти. Две потенциальные бомбы для президента Зе: земля и свобода слова.

      Знайте больше: В ОБСЕ обеспокоены законопроектом Минкульта о дезинформации

      Вокруг закона о рынке земли сломано бесчисленное число копий. Его непопулярность среди обывательских масс общеизвестна. Внушительная цифра от социологов – около 60% выступающих против торговли землей – вдохновляет популистскую оппозицию. Будучи принят во втором чтении, земельный законопроект грозит заметным снижением президентского рейтинга. Это бомба широкого электорального действия, и, кажется, у Зеленского уже смирились с последствиями ее скорого разрыва.

      Правда, нет худа без добра: теряя часть пассивных сторонников, власть вбивает клин в ряды своих активных противников. Единой позиции по рынку земли не наблюдается не только среди 25%, но даже среди 8%. Разброс мнений варьируется от гневного "Зеленский готовит распродажу Украины!" до прагматичного "Земельная реформа давно назрела, и в этом Зеленского надо поддержать!" Неравнодушные граждане, которые еще вчера вместе протестовали против капитуляции и тревожили Зе, оказываются оппонентами. И, возможно, этот тактический выигрыш Банковой отчасти компенсирует электоральные потери.
      А вот со второй бомбой все обстоит с точностью до наоборот.

      На сегодня у нас есть скандальный законопроект о медиа, зарегистрированный "слугами народа". Есть еще более скандальный законопроект о дезинформации, предложенный Минкультом. Есть мнение, что один из законопроектов служит отвлекающим маневром и призван оттянуть на себя негатив от другого. Но, так или иначе, правящая команда готова всерьез взяться за отечественное информационное поле.

      Попытка разобраться со СМИ вряд ли встревожит украинских обывателей. Она не нанесет ощутимого удара по рейтингу Зеленского. В случае успеха она даст надежду на продвижение желаемой медийной картинки и удержание народных симпатий. Но с гипотетическими выигрышами уже сейчас соседствует серьезный тактический риск.

      Призрак цензуры – это бомба направленного гражданского действия. Не задевая широкие массы, она способна объединить против Банковой наиболее активную часть общества. Консолидировать условную партию Евромайдана, проведшую последние годы в разобщенном и раздробленном состоянии.

      Противники информационного закручивания гаек найдутся и среди поддерживавших Порошенко, и среди симпатизировавших Зеленскому, и среди критиковавших оба лагеря. Либералы не приемлют цензуру, потому что это цензура. Национал-патриоты не приемлют цензуру, потому что не доверят нынешнему украинскому руководству. Свободой слова дорожат те, кто еще год назад наверняка одобрил бы жесткий контроль над медиа. Свободой слова дорожат те, кто не одобрил бы этого ни при каких обстоятельствах.

      Люди с активной позицией, растрачивающие свою энергию на взаимные распри, могут вспомнить, что когда-то они были одним гражданским обществом. Что в свое время они сообща противостояли государственной машине. Что в недалеком прошлом они вместе выходили на Майдан, чтобы вместе победить. И никто не спрогнозирует, какими неприятностями для Зе-власти чревато пробуждение этой общей памяти.

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      Автор: Михаил Дубинянский
      Теги: Новости политики Слуга народа Новости Украины Публикации Министерство культуры, молодежи и спорта Журналисты Медиа Рынок земли СМИ Владимир Зеленский
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