Две крупные европейские авиакомпании прекратили рейсы в Украину: причина

Две европейские авиакомпании – Brussels Airlines (Брюссель) и British Airways (Великобритания) этой осенью прекращают полеты в Украину.

Что известно о прекращении полетов Brussels Airlines?

Авиакомпания назвала причиной ухода с линии "оптимизацию собственной маршрутной сети", передают Avianews.

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Последний рейс Киев – Брюссель состоится 17 ноября 2019 года. "Мы предлагаем пассажирам, которые успели забронировать билеты, альтернативные варианты для того, чтобы они смогли добраться до своих мест назначения", – добавили в пресс-службе авиакомпании.

Как часто происходили рейсы аиакомпании? Brussels Airlines начала полеты в Украину 17 октября 2018 года, открыв рейсы Киев – Брюссель с частотой четыре раза в неделю. Сначала авиакомпания планировала не закрывать свой единственный маршрут в Украине, а только приостановить полеты на зиму с 30 ноября 2019 года и восстановить их 23 февраля 2020 года.

Чем теперь можно будет долететь в Брюссель? После ухода Brussels Airlines из Киева в Брюссель летают только рейсы авиакомпании МАУ, которая выполняет ежедневные рейсы.

Что известно о прекращении полетов British Airlines?

Еще одной авиакомпанией, которая покидает украинский рынок в этом году, станет British Airways. Это произошло из-за неприбыльности.

Мы с сожалением прекращаем рейсы в Киев. У нас была длинная история полетов в Украину, которой можно гордиться, но рейс больше не является экономически выгодным,

– сообщили avianews.com в пресс-службе British Airways.

Последний рейс между аэропортом "Борисполь" и лондонским аэропортом "Хитроу" авиаперевозчик выполнит 3 октября.

Как часто происходили рейсы от British Airways? Авиакомпания выполняла ежедневные прямые перелеты по маршруту Лондон – Киев – Лондон.

Чем теперь можно будет долететь до Лондона? На этом направлении еще три авиакомпании летают в Великобританию, в частности в Гатвик (МАУ), в Станстед (Ryanair), в Лутон (Wizz Air).



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